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​Чиновник не депутат

Чем плохи депутаты-бизнесмены и почему они так плохо воспринимают критику

Кто такой депутат? Человек, выбранный избирателями, решающий вопросы и проблемы граждан. Часто чиновников путают с депутатами и наоборот.

Чиновник – государственный служащий исполняющий свои обязанности строго по инструкции. Чиновник не имеет права вести предпринимательскую деятельность.

Получается что у депутата возможности шире, но почему их так недолюбливают? Большинство депутатов имеют вторую деятельность — бизнес. Большинство этого и не скрывают. А зачем? Если есть возможность, близость к власти и новые связи…

А что делать депутату с коллегой по думе, сидящим рядом, если они предприниматели или их интересы совпадают? Общение будет лучше, а вот работа над проблемами города ухудшится. Ведь человек в первую очередь думает о себе? Кем бы он ни был.

Мне кажется, гораздо полезнее для города был бы, к примеру, депутат, избранный из предприятия или учебной организации, а не с ООО «Лесопильня в тайге».

Еще один пункт, который меня смущает в депутатах-бизнесменах (и не только) – отношение к критике.

СМИ постоянно оглашают списки самых богатых депутатов, публикуют фотографии отдыха в дорогих странах из социальных сетей. Конечно, народу это не нравится, хотя парламентарий – это тот же представитель народа, только наделенный определенными обязанностями и возможностями: работа с избирателями, большая известность, в некоторых случаях – депутатская неприкосновенность, и другие. Понятно, что он чувствует свою власть. С ней надо уметь распоряжаться и управлять.

Сейчас многие депутаты ведут свои профили в соцсетях, блогах. Так легче показать себя и свою работу, что, конечно, хорошо. Месяц назад я написал комментарий под заметкой у одного депутата в соцсети с вопросом: «Когда вспомните про свой избирательный округ?» Ситуация стандартная. И он (не буду оглашать фамилию) мне позвонил, начал говорить на «ТЫ» – что «ты блогер, так обиженно пишешь, уже второй раз, работа идет» и так далее. Правда, я не блогер, а обычный сургутянин и избиратель.

И никаких обид, просто комментарий в его профиле в фейсбуке. Конечно, я почувствовал небольшое давление на себя. Но ведь депутатам нужно уважать своих избирателей. И каждый должен знать, если он ведет свои открытые профили в социальных сетях, группы и блоги, то нужно быть готовым к разным комментариям и, если вы общественный деятель, то и критике.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 154, комментариев: 3


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Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 15:37
Альберт, ну, значит, помнят вас и ценят. Ваше мнение важным считают. Иначе бы просто внимания не обратили.
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:38
Давление он почувствовал. Небольшое. Скажи спасибо величество не оскорбилось и не написало донос. Тогда бы почувствовал
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:50
Не понял, о чем или о ком написал тезка?!
Тему не раскрыл, напустил туману и все. Даже в рассуждения не ударился;
Надо было писать:
Депутаты они для того и выбираются, что бы представлять мнения горожан в Думе. И если мнение горожан не совпадает с позицией депутата , которого они избрали, нужен четкий механизм его отозвать! Не так , как сейчас записано вуставе города, а прописать все, вплоть до мелочей. Что бы можно было пользоваться этой нормой ПРАВА!
А коли депутаты представители народа его избравшего, значит он обязан советоваться с теми кто его избирал. Не советуется , на выход с вещами. Ведь депутата избирает горожанин а не партия в которой он состоит. И начальник у его не председатель партячейки а те кто отдал свои голоса. Может тогда нынешние депутаты будут относится к своим обязанностям так, как на работе. И не будут жаловаться, типа депутатство - общественная нагрузка и не более того.

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