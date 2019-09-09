​Неприступная среда: город, который не любит инвалидов

С враждебностью окружающего мира по отношению к инвалидам в России начали бороться больше десяти лет назад: в 2008 году был дан старт проекту «Доступная среда», в рамках которого регионы должны создавать условия для комфортной жизни маломобильных групп населения. На улицах городов и в помещениях стали обустраивать специальные устройства: световые маяки, мобильные (переносные) пандусы и так далее. Вот как с этим обстоят дела в Сургуте.

Перед пешеходными переходами, у входов в жилые и офисные помещения, больницы укладывают тактильные плиты с ребристой поверхностью (обычно раскрашенные в желтый цвет). Они созданы специально для того, чтобы люди со слабым зрением или же полностью незрячие могли самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Плитка сделана так, чтобы ее можно было ощупывать специальной тростью. Она классифицируется по функциям. Для направления движения используется плита с продольными рифами, которая идет вдоль тротуара. В случае, если на дороге есть препятствие, то плитка с конусообразными элементами будет располагаться вокруг него. В общем, этот элемент среды предназначен для ориентирования и безопасности незрячих людей.

И, безусловно, каждый город старается кое-как выполнить задачи госпроекта по организации пространства для инвалидов. Только вот качество исполнения не всегда радует, и Сургут не стал исключением.

Взглянем на тактильные плиты, которые находятся на бульваре Свободы. Интересно, насколько они эффективны?

Подобную картину можно довольно часто встретить в нашем городе. К примеру, эта фотография была сделана на пешеходном переходе напротив Городского культурного центра. На одной из центральных улиц Сургута.

Чтобы не быть голословным, я обратился к председателю региональной общественной организации инвалидов по зрению в Югре «Тифлопуть» Сергею Филатову, чтобы узнать его мнениепо поводу тактильных плит в городе.

«По большому счету эти тактильные плиты на пешеходных переходах и во многих других местах просто не функциональны. Иногда бывает, что в тот момент, когда кладут плитку, она может быть в хорошем состоянии, но тротуар вокруг нее весь убитый, и когда ты идешь, — не понимаешь, то ли это тротуар, то ли тактильная плитка, — говорит Филатов. — Что касается социальных объектов, там все не так однозначно. Тактильные направляющие создают проблемы окружающим. К тому же даже при наличии этой поверхности: ну, пойду я по ней, а дальше куда идти, когда она закончится? Куда она ведет?»

С этими тезисами я обратился в администрацию Сургута. Там ответили, что все тактильные плиты изготавливаются в соответствии с ГОСТом, и вообще их состояние по городу удовлетворительное.

«Уложенная тактильная плитка в городе находится в удовлетворительном состоянии. Она приобретается на специализированных предприятиях, у которых имеются сертификаты, подтверждающие соответствие существующим ГОСТам, а контроль за их состоянием осуществляет МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»», — отмечают в администрации.

Такой вот интересный дисбаланс в отношениях беззащитных групп населения и власти. В то время, как первые твердят (и уже не первый год) о существовании очевидных проблем, которые в прямом смысле лежат на поверхности, вторые утверждают: «У нас все удовлетворительно»

И по ГОСТу.