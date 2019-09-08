Четыре совета о том, как следить за печью и избежать пожара

Самое время заняться подготовкой печного отопления к холодам. От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и складские помещения. Но главное, люди теряют в огне жилье.

Печь не только источник тепла и уюта, но и причина пожара.

Печное отопление в числе самых распространенных причин пожаров и зимой, и летом.

Каждый пятый пожар (20 процентов от общего числа) случается из-за неправильной эксплуатации печного отопления.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, печи, как и сани, специалисты рекомендуют готовить заранее. Всем, кто пользуется печным отоплением, следует помнить самые элементарные правила.

1. Своевременно проверьте исправность печи и дымохода, отремонтируйте их, вычистите от сажи, замажьте трещины.

2. Побелите трубу на чердаке и выше кровли. Кстати, дымовые трубы следует выполнять вертикально, из глиняного кирпича, высотой не менее 500 мм над коньком кровли.

3. Отрегулируйте печную дверцу, чтобы она плотно закрывалась.

4. Возле печи ОБЯЗАТЕЛЬНО настелите металлический лист размером 50 х 70 см.

Серьезный ремонт и печную кладку следует поручать только специалистам с хорошими рекомендациями. Не обращайтесь за помощью к первому встречному «печнику». На деньгах, возможно, и сэкономите, но безопасность своей семье и дому не обеспечите.

Берегите себя и своих близких!