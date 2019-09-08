​Мощный посыл

Я с большим любопытством ознакомился с последними тезисами в защиту нераскачивания лодки. В воскресенье, как известно, в стране единый день голосования, который сам по себе не так интересен, как события, его сопровождавшие. Все эти фальсификации, шествия, избиения, задержания, посадки… Госпропаганда не могла не выработать соответствующие тезисы, которые бы все объяснили.

Итак, смотрим. Исторически так называемый креативный класс или как его еще называют – интеллигенция – всегда поддерживали террористов и выступали против собственного государства. В пример приводится дружба Горького, Андреева-старшего и т.д. с эсэрами, всеобщая радость после убийства Плеве, лучшие адвокаты у бомбистов и общая материальная и моральная поддержка.

Что тут скажешь? Сейчас сроки дают за «причиняющее боль» хватание полицейского за шлем, а ноги ломают просто так, по факту наличия ноги. Превентивные, надо полагать, меры, ибо не сломай ногу и не посади за шлем – они за бомбы возьмутся? Такая логика?

Идем дальше. Про выборы. Рассуждения такие – почему все эти западные демократии позволяют себе зависеть от случайного выбора людей? Ведь проголосовать могут за кого угодно. А потому, отвечают нам, что там от выборов ничего не зависит. Могут позволить себе порезвиться. Выберут тех или этих – все равно ненадолго и, если честно, не всерьез, ибо правит, как ни крути, транснациональный капитал. А в России – внимание! – от выборов зависит буквально все. Потому что всерьез и надолго. Потому что мы вообще, если призадуматься, монархия по своей сущности. Отсюда и такое внимание, все эти «подкручивания» и недопуски. Чтобы лодка не качалась.

Тут я даже не знаю, что сказать. Похоже, что власть в России – от бога, а не от урны. Осталось подождать, когда глава церкви будет просто благословлять на царство, ибо vox dei – vox populi.Все серьезно, а не вот эти ваши вбросы бюллетеней.

Ну и последний гвоздь в крышку: как вам мысль о том, что коррупция является питательной средой для протестующих москвичей и питерцев? Всех этих менеджеров среднего и низшего звена, творческой интеллигенции и т.д. Они если и не участвуют в процессе (а кто бы и за что им давал взятки?), то кормятся с перераспределения коррупционных средств. И, стало быть, кусают дающую руку, являются глистами, паразитирующими на теле, к которому присосались.

А это аморально и вообще ай-ай-ай.

Как вам такое?