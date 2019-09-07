​В Сургуте дорожный каток насмерть задавил человека. Как часто подобное происходит в России?

В ночь на 7 сентября в Сургуте во время дорожных работ произошла трагедия – водитель катка наехал на человека. От полученных травм мужчина — сотрудник подведомственной администрации организации — скончался до приезда Скорой.

«Предварительно он стоял спиной к катку, машинист его не заметил», — отмечают в Следственном комитете по ХМАО-Югре.

В России похожие трагедии с участием дорожных катков случаются стабильно раз в несколько лет. СИА-ПРЕСС собрал последние из них.

1 июля 2019 года в Приозерском районе Ленинградской области во время ремонта дороги под многотонный каток попал 38-летний рабочий. Мужчина погиб на месте.

В июне 2013 года дорожный рабочий погиб в Самарской области. Он стоял на асфальте в тот момент, когда каток сдавал назад.

В мае 2011 года похожая трагедия произошла в Кемеровской области, однако тогда погиб сам водитель катка. Как утверждали очевидцы произошедшего, рабочий вышел из кабины, чтобы убрать застрявший в механизме посторонний предмет. В этот момент машина сдвинулась с места и задавила его.

В августе 2011 года под колесом катка в Челябинской области погибла пенсионерка. Ей было 90 лет. Водитель машины, сдавая назад, ее не заметил.

В августе 2005 года в Курске каток задавил 40-летнего дорожника. Вместе со своей бригадой он укладывал асфальт, однако, как сообщали местные СМИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Когда машина проезжала мимо него, он споткнулся и упал под металлическое колесо.