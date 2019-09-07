Ни капли в рот

Министр здравоохранения Вероника Скворцова анонсировала принятие поправок к закону о продаже алкоголя, которые отодвинут возраст покупателей крепких напитков (свыше 16,5 градусов) до 21 года. По мнению главы Минздрава, поправки можно принять уже в этом году, а если нет – то в течение ближайших 12-ти месяцев. Правда, этому новшеству активно оппонируют в Минэкономразвития, упирая на падение дохода ритейла и рост теневого рынка.

Логика сторонников принятия новых ограничений понятна и прямолинейна: чем позже люди начнут пить крепкий алкоголь, тем лучше. Кто бы спорил. Но проблема как раз в прямолинейности – в реальной жизни все немного заковыристее. Человек может отслужить в армии, получить образование, завести семью и детей – но не купить бутылку коньяка или водки в магазине. Возможно, это будет как-то связано: именно поэтому он получит образование и заведет семью.

Но если без ханжества, то водку молодой человек, скорее всего, попробует раньше. И найдет способ купить ее при необходимости. У таксиста. У бабушки, которая раньше нелегально торговала сигаретами (или торгует ими и сейчас). У «добросердечной» продавщицы в полуподвальном магазине возле дома. Мало ли где. И что это будет за продукт? Кто будет отвечать за его качество?

В «Ашане» уже подсчитали, что внедрение нового программного обеспечения для касс, распознающего крепость алкоголя, обойдется в миллион рублей на каждые 25 магазинов. Понятно, что этот миллион растворится в наших чеках. Но возраст-то покупателей никакая программа не зафиксирует! И как определить, что молодому человеку или барышне стукнуло 21? Спрашивать у всех паспорта? Тормозить очередь? Или плюнуть и продать? Все-таки молодых людей до 18 лет чисто визуально определить куда легче. То есть поправки будет сложно выполнять чисто технически, соотнося крепость покупки с возрастом покупателя.

Ну и потом, кто сказал, что пиво, выпитое в достаточном количестве, в меньшей степени разрушает мозг? Или шампанское? Или портвейн? Какая будет альтернатива у человека, желающего выпить? Свинья, как известно, везде грязь найдет.

Речь, скорее, надо вести о борьбе с алкоголем в целом. И не столько методом запрета его продажи (запретный плод, как известно, сладок), сколько созданием доступных альтернатив подобному времяпрепровождению. Ведь люди, молодежь в особенности, зачастую пьют, когда просто заняться больше нечем. Нечем больше снять стресс, не на что отвлечься, переключиться.

И тут мы плавно выруливаем на банальное: здоровый образ жизни, спорт, кружки и секции, танцы и рисование, моделирование и клубы анонимных любителей выращивания флокусов. У человека должна быть здоровая альтернатива: вот я иду в магазин и покупаю бутылку водки или вот я иду в спортзал и пинаю там мяч или грушу. При этом желательно, конечно, чтобы водка и по цене, и по местоположению своему была бы менее доступна, чем условный спортзал и условная груша (танцевальный клуб и абонемент на занятия и т.д.).

По факту же мы видим, что строить спортзалы и клубы нашему государству дорого, а продавать водку в массовых количествах – выгодно. И пока это будет так, все эти ограничения «до 18», «до 21», «после 20.00» и т.д. если и будут работать, то крайне ограничено и даже во вред, поскольку потенциально создают другую, опасную альтернативу под названием «черный рынок».