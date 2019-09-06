Почему власть называет нас дебилами?

Министр культуры России Владимир Мединский в очередной раз понизил статус чиновников в глазах молодежи. На 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке он заявил, что комиксы созданы для тех, кто плохо умеет читать, а когда взрослые их читают – это убожество.

«Комиксы – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс – это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс – это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы – это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы», – цитирует его РИА «Новости». Такое высказывание прозвучало в контексте обсуждения исторических событий, которые необходимо объяснять доступным языком, понятным даже ребенку.

Мало того, что министр оскорбил многих людей, так он еще и продемонстрировал свою некомпетентность в этом вопросе.

По словам редактора eksmo.ru Халимат Текеевой,средний возраст зрителя, который приходит в кино посмотреть на Капитана Америку или на говорящее дерево Грута, – 29 лет.

Реакция на такое высказывание, по моему мнению, абсолютно ожидаемая, разлетелась по всем социальным сетям – были запущены хэштеги #ядебил и #ячитаюкомиксы. Недовольные высказывания в адрес Мединского полетели со всех сторон, начиная от читателей, заканчивая критиками. Многие заявили о его безграмотности и очередном провале. Некоторые даже задумались, а не пора бы его заменить кому-нибудь более молодому.

«Похоже, что люди, которых считают авторитетными экспертами в теме, устарели. Их пора менять», — предположил руководитель сайта GameGuru.ru Илья Комаров.

А если реакция людей предсказуема, то непонятно одно, почему чиновники об этом не задумываются.

Почему они позволяют себе высказывания, которые приведут к очевидно негативным последствиям.

Несмотря на и без того грустную статистику, представители власти продолжают ее портить подобными высказываниями. Согласно исследованиям, молодежь, которая составляет большую часть аудитории комиксов, и так с недоверием относится к власть имущим: в перечне из 11 профессий, представителям которых студенты не доверяют, первые три мест занимают депутаты Госдумы и местных органов власти, а также мэры городов. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Научно-учебной лабораторией политических исследований Высшей школы экономики.

Напомню еще о нескольких подобных высказываниях: