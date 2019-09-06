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Почему власть называет нас дебилами

Фото best-wallpaper.net
Фото best-wallpaper.net

Министр культуры России Владимир Мединский в очередной раз понизил статус чиновников в глазах молодежи. На 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке он заявил, что комиксы созданы для тех, кто плохо умеет читать, а когда взрослые их читают – это убожество.

«Комиксы – это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Комикс – это как жевательная резинка, как вам сказать, это не еда. Комикс – это ориентация должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи-восьми лет. Но взрослому человеку читать комиксы – это признаться, что «я дебил, я читаю комиксы», – цитирует его РИА «Новости». Такое высказывание прозвучало в контексте обсуждения исторических событий, которые необходимо объяснять доступным языком, понятным даже ребенку.

Мало того, что министр оскорбил многих людей, так он еще и продемонстрировал свою некомпетентность в этом вопросе.

По словам редактора eksmo.ru Халимат Текеевой,средний возраст зрителя, который приходит в кино посмотреть на Капитана Америку или на говорящее дерево Грута, – 29 лет.

Реакция на такое высказывание, по моему мнению, абсолютно ожидаемая, разлетелась по всем социальным сетям – были запущены хэштеги #ядебил и #ячитаюкомиксы. Недовольные высказывания в адрес Мединского полетели со всех сторон, начиная от читателей, заканчивая критиками. Многие заявили о его безграмотности и очередном провале. Некоторые даже задумались, а не пора бы его заменить кому-нибудь более молодому.

«Похоже, что люди, которых считают авторитетными экспертами в теме, устарели. Их пора менять», — предположил руководитель сайта GameGuru.ru Илья Комаров.

А если реакция людей предсказуема, то непонятно одно, почему чиновники об этом не задумываются.

Почему они позволяют себе высказывания, которые приведут к очевидно негативным последствиям.

Несмотря на и без того грустную статистику, представители власти продолжают ее портить подобными высказываниями. Согласно исследованиям, молодежь, которая составляет большую часть аудитории комиксов, и так с недоверием относится к власть имущим: в перечне из 11 профессий, представителям которых студенты не доверяют, первые три мест занимают депутаты Госдумы и местных органов власти, а также мэры городов. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Научно-учебной лабораторией политических исследований Высшей школы экономики.

Напомню еще о нескольких подобных высказываниях:

  • Министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».
  • Сотрудница администрации Свердловской области Ольга Глацких считает, что государство «ничего не должно» молодым людям, а «должны родители», поскольку власти «не просили родителей рожать».
  • Глава администрации липецкой области Игорь Артамонов заявил, что если молодых людей не устраивают цены, то причина в том, что «они мало зарабатывают, а не в том, что цены высокие».

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Сегодня в 15:18, просмотров: 292, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:28
Почему власть называет нас дебилами?

Потому, что в Сургуте затеяли голодовку в протест мошеннических манипуляций против граждан со стороны правительства Югры, но приехала «уполномоченная» развешала стеклянных бус по ушам и протест прекратился почти что не начавшись.
Моби
не нравится
Сегодня в 17:38
"Министр культуры России Владимир Мединский в очередной раз понизил статус чиновников в глазах молодежи." - ну вообще-то у всех этих мединских и не было никакого статуса среди молодежи
6xz34e
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Сегодня в 17:53
К названию статьи позволю добавить высказывание нашей администрации.Слова нашего чиновника Юрия Валгушина "при строительстве сада -школы на ул.Билецкого :"Школа на 100 мест(начальная) и 200 -для детского сада.Но БУДЕМ СМОТРЕТЬ (это диагноз,простите меня) по загруженности школьниками,от сада откажемся...

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