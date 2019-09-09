Екатерина Сайфуллина: «Менингит при адекватном лечении заканчивается полным выздоровлением и не несет никаких последствий для здоровья»

Вспышки менингита случаются каждый год, а иногда и не по разу. Из-за него на карантин могут закрыть школьный класс, а иногда и все учебное заведение, потому что заболевание заразно, а его последствия — если запустить лечение — весьма плачевны.

Как передается эта болезнь? К каким изменениям приводит в организме? Можно ли вылечить ее без последствий? И правы ли мамы, которые говорят своим детям зимой: «Надень шапку, а то подхватишь менингит»?

На все эти вопросы СИА-ПРЕСС ответила врач-инфекционист Сургутской окружной клинической больницы Екатерина Сайфуллина.