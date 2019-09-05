​Депутаты, берите пример

Попались на глаза сводки из вышедшей с летних каникул думы Екатеринбурга. Там удивительные вещи. Например, депутаты хотят «превратить общественные слушания в реальный инструмент обратной связи, который избавит город от реальных конфликтов». Понятно, что все это происходит по следам прогремевшего на всю страну скандала со строительством храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, когда дошло до столкновений с полицией и вмешательства президента.

Я очень рекомендую (если не сказать – заклинаю) сургутских депутатов и чиновников срочно перенять опыт уральских коллег и придумать, как наши общественные слушания превратятся в реальный инструмент диалога и обратной связи с гражданами. Не только потому, что ситуация в стране сама по себе довольно жаркая, и любой локальный конфликт даже в относительно спокойном Сургуте может полыхнуть, дай только время, чтобы звезды сошлись нужным образом. А еще потому, что впереди нас ждет ровно такая ситуация, которая с высочайшей вероятностью полыхнет при любом неосторожном движении – это концессия теплосетей. Вот уж где нужно будет очень плотно общаться напрямую с гражданами и объяснять им каждый чих.

Дарю идеи, как все сделать правильно.

Во-первых, назначить, наконец, удобное время проведения общественных слушаний. Не 16 часов в будний день, как это часто бывало, и даже не 18 часов (многие в этот момент только выходят с работы, голодные и злые, а еще надо забрать детей, съездить в магазин / по делам и куча других занятий). Хотя бы полдень субботы, чтобы максимальное количество людей смогло заранее спланировать свои дела, проснуться и приехать.

Во-вторых, заранее и несколько раз предупредить о времени и месте проведения слушаний. Это означает, что сообщения об этом должны выйти сначала за неделю, потом за три дня, потом за день до мероприятия во всех СМИ города и социальных сетях. Это выполнимая задача, которая даст гражданам осознание происходящего и не позволит обвинить власти в попытке скрыть проведение важного мероприятия. Ну и нужно делать поправку на целевую аудиторию: если вопрос общегородской, то тут нужно бить во все колокола; если тема, например, касается отдельного микрорайона – то нужно либо через управляющие компании, либо своими силами расклеить на каждый подъезд подробное разъяснение о том, что, когда и где будет.

В-третьих, анонс слушаний должен быть изложен понятно. Кажется, это самая сложная подзадача – для чиновников изложить какое-нибудь свое постановление человеческим языком означает титаническое напряжение (не потому что не хватает ума, а потому что говорить на незнакомом наречии всегда сложно). Но нужно постараться. То есть – пусть на сайте администрации все выходит как полагается по внутренним регламентам и протоколам, но в СМИ и соцсетях – то же самое, только на русском языке.

В-четвертых, что уже вообще практически невыполнимо, но все же – заставить выступающих говорить на русском языке, чтобы обычные люди понимали, что происходит. Тут понадобятся годы тренировок и дрессировок, но когда-нибудь это случится.

И в-пятых, следует откорректировать регламент, чтобы после официальных выступлений и вопросов включить режим «свободного микрофона», когда любой желающий без предварительной записи может задать свой вопрос. Это важно, потому что не каждый заранее знает свой вопрос, и не каждый запишется за неделю до слушаний. Надо дать возможность людям развеивать свои сомнения на месте.

Примерно так. Если есть какие-то идеи и дополнения – пишите в комментариях, а мы постараемся, чтобы они дошли до наших депутатов и чиновников. Make общественные слушания great again!