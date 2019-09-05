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​Школа такая школа

Сходил тут на родительское собрание. Обычно не хожу, а тут новая гимназия у ребенка, надо было посмотреть хотя бы на классного руководителя. Она, кстати, норм, как говорят современные дети. Но все остальное!

Полчаса уставшим после работы родителям уставший после уроков учитель вещал, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Надои повысились, свекла заколосилась… Ну да ладно, это обязательная, видимо, часть марлезонского балета.

Затем оживление в зале вызвала инициатива отбирать у детей смартфоны перед уроком, а на переменке – возвращать. Меня вогнал в ступор многоголосый родительский хор в поддержку: «Да, да! Отбирайте! И не надо на перемене отдавать! Отбирайте на весь день!». Наболело, видимо. Я вступать в дискуссию не стал, но персонально у моего ребенка телефон будет – мало ли что, связь всегда нужна. И я знаю, что она им на уроках не пользуется, и звук выключает.

А то, что дети зависают на уроках в гаджетах – проблема учителей. Ты либо «держишь» класс, либо дети роются в инстаграме, играют в игры, не будет смартфона – будут чертей на партах рисовать, как это в наше время было. В общем, свалить все на гаджеты – удобная позиция для педагогов, на мой взгляд.

Идем дальше. Дисциплина, форма, дежурства и прочий школьный arbeitmachtfrei, учитель математики, утверждающий, что знания в детей нужно «вдалбывать и втаптывать» (надеюсь, что это юмор такой). Запись на факультативы и в кружки. На факультативы – бесплатно, но «мы там не будем заниматься школьной программой, это для подготовки к олимпиадам, подумайте, надо ли это вам», а кружки, где будут «подтягивать» в рамках программы – за денюжку. Плюс сдать деньги «на нужды класса».Плюс «мы лестницы отремонтировали и кондиционеры поставили». Мне денег на ребенка не жалко, да и на кондиционеры, наверное, тоже – просто к вопросу о бесплатном образовании.

Ну и, вишенкой на торте: сейчас ребенок из школы сообщил, что задерживается, потому что его заставляют переписывать пункты школьного устава. Если информация подтвердится, придется проводить профилактическую беседу с учителями…

Уважаемый мною педагог Артем Соловейчик, сын легендарного Симона Львовича Соловейчика, продолжатель его дела в издательстве «Первое сентября», так ответил на вопрос телеграмм-канала «Расстрига» (да, дело Сергея Доренко живет!) о том, какие знания и навыки должна давать школа ребенку: «Я думаю, надо исходить из того, что моему ребенку должно быть удобно, хорошо, чтобы он учился без принуждения, чтобы никто не унижал его достоинства. Если это есть, то такая школа – замечательная, будь она хоть во дворе и с низким рейтингом, потому что самое главное достигнуто. У вас будет ребенок, который выучился самостоятельности, у которого есть внутренняя свобода, который не ждет, что его будут одергивать. Он даже, возможно, поначалу отстанет в своих результатах, но по жизни он будет более крепким и устойчивым, потому что у него есть собственная сформированная позиция».

А не менее уважаемый педагог Зураб Мгеладзе сказал так: «Дай ребенку велосипед, пойди с ним в парк – и он будет долго с удовольствием кататься. Но приведи ребенка на урок физкультуры – и он тут же устанет».

Я вовсю кручу головой вокруг в поиске, где бы вместо физкультуры был парк и велосипед. И не нахожу ничего, кроме зажатой, застегнутой на все пуговицы системы, где главное – средний балл, количество участников и победителей олимпиад, процент поступивших в вузы. Между тем, на дворе вовсю копошится XXI век. Вы не ощущаете диссонанса?

P.S. Да, инфа подтвердилась – дети, не успевшие расписаться в ознакомлении с Уставом, после уроков переписывали его пункты. Похоже, первое столкновение с системой неизбежно…


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05 сентября в 16:38, просмотров: 423, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
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05 сентября в 17:00
Ну да, ребенку надо не вдалбливать: палочки должны стоять попендикулярно. Ребенка надо «включать». Но, если к примеру классы переполнены, то «включения» проблематичны. Потому, что «включать» надо каждого индивидуально. А если еще и педагоги загружены чем попало кроме основного предназначения, то увы.

Ну, Олегу хоть повезло: класснуха норм. Больше внимания будет уделять. Школьному процессу ребенка, конечно. Вот уже заметно. Уделяет.
Dochimacho
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05 сентября в 17:58
Друзья мои, педагогический утопили про парк, велосипед и включение имеют место быть. Но, вспомните себя. Вы хотели учиться? Прямо по всем предметам? Вот, вот... Неа. Знания зачастую вдалбливаются и втаптываются. Это нормально. Тяжело в учении - легко в бою (не я сказала). Ну а кому цирк с корнями, то можно попробовать т. Н. Семейное образование.
Dochimacho
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05 сентября в 19:16
Педагогические утопии, конечно..... Интеллектуальный ввод раздражает порой
Швондер
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05 сентября в 21:02
Олег, ты первотелка. Это не оскорбление, а зоотехнический колхозный термин. Ты пугаешься системы с первым ребенком. Послушай папку героина - с двумя дитачками. И я был первотелком, шугающимся тележного скрипа. Не пугайся и не парься. Все пройдет.

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