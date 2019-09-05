В Сургуте массово сносят розовые заборы

В Сургуте исчезают километры розовых заборов. Демонтаж проходит по всему городу, их убирают как во дворах, так и на дорогах. Корреспондент СИА-ПРЕСС пытался выяснить, куда делись заборы и почему их демонтируют.

Почему розовые заборы убирают?

Демонтаж розовых заборов в Сургуте начался в 2016 году. Общественность связывает этот процесс с фигурой московского блогера-урбаниста Ильи Варламова, который посетил город в 2015 году и раскритиковал его за некомфортную и некрасивую городскую среду. В частности, ему не понравились заборы розового цвета – он назвал их «поросячьими».

Администрация в тот же год пообещала разобраться с «поросячьими заборчиками», однако отметила, что это решение не связано с общественным давлением, потому что вопрос о замене заборов стоял и до визита столичного блогера. Поначалу, заборы просто перекрашивали в зеленый цвет, из-за его «практичности», однако вскоре их и вовсе стали сносить.

Конечно же, общественное мнение в вопросе «поросячьих» заборов не оказалось решающим. Все дело в экономии городского бюджета, но обо всем по порядку.

Первую секцию розового ограждения в Сургуте установили в 2001 году. Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в администрации, с тех пор все заборчики в городе монтировались согласно наставлениям ГИБДД и предписаниям государственного стандарта р 52289-2004. Именно по нему требовалось устанавливать заборы вдоль всех дорог, отчего Сургут был излишне заставлен ограждениями.

Так было до 2014 года, за год до приезда Варламова. Тогда в «госте» появилась поправка 8.1.27., смягчившая правила установки заборов. Отныне ограждения должны быть только в пределах 50 метров от пешеходных переходов, а вот установка остальных заборов – просто рекомендация. Десятки километров дорожных ограждений, которые раньше нельзя было не поставить, оказались по факту лишними. Городу нужно было подсчитать траты и решить, что с ними делать, убрать или оставить.

Как выяснилось, заборы демонтируют исключительно потому, что это выгодно.

Корреспондент СИА-ПРЕСС написал запрос в администрацию Сургута. На примере улицы Иосифа Каролинского ему объяснили выгоды для бюджета от демонтажа заборов.

На этой улице в середине лета 2019 года демонтировали полтора километра розовых дорожных ограждений. По словам представителей администрации, до конца года город бы потратил 375 тысяч рублей на уход за этим забором: столько стоили бы покраска, ремонт и мытье секций.

И это только за полтора километра ограждений на этой конкретной улице. В городе десятки километров заборов, следовательно, город ежегодно тратит больше миллиона рублей на их ремонт и чистку.

На фоне таких трат демонтаж выходит недорого: «Всего в 2019 году бюджетом предусмотрены затраты на демонтаж 923 секций ограждения в размере 85,12 тыс. руб», — тоже ответ из администрации.

Именно поэтому сейчас вместо демонтированных железных заборов устанавливаются черные пластиковые – за ним проще ухаживать. Как минимум потому, что он не подвержен коррозии, медленнее теряет цвет, а поломанные секции сменить дешевле, чем бракованные железные (восемь тысяч вместо 11-ти). Сплошные выгоды.

Помимо ограждений на улице Иосифа Каролинского, на сегодня заборы уже демонтировали на улицах Профсоюзов, Бажова, Студенческой, Григория Кукуевицкого, 30 лет Победы, Островского, на Тюменском тракте, Нефтеюганском шоссе и проспекте Мира. Это не конец: «С 2001 года ограждения было установлено достаточно много, поэтому демонтировать все сразу не представлялось возможным», — рассказали в администрации.

Когда забор демонтируется, его проверяют на брак. Методы проверки не уточняются, но непригодные для дальнейшего использования секции сдают на лом, и реализованные деньги возвращаются в бюджет. Нормальные заборы, которые можно повторно использовать, увозят в СМУП «ДорРемТех», там они хранятся на складе.

Демонтированные секции иногда возвращают со склада, чтобы огородить ими стройку, пешеходные мостики, ямы, крышки канализационных коллекторов и тому подобное. Так, недавно розовые заборы видели на улице Бажова, где проводился ремонт теплосетей, а также на площадке неподалеку от офиса СИА-ПРЕСС.

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