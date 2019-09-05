16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,0528   EUR  72,8761  

В Сургуте массово сносят розовые заборы

Объясняем, почему

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В Сургуте исчезают километры розовых заборов. Демонтаж проходит по всему городу, их убирают как во дворах, так и на дорогах. Корреспондент СИА-ПРЕСС пытался выяснить, куда делись заборы и почему их демонтируют.

Почему розовые заборы убирают?

Демонтаж розовых заборов в Сургуте начался в 2016 году. Общественность связывает этот процесс с фигурой московского блогера-урбаниста Ильи Варламова, который посетил город в 2015 году и раскритиковал его за некомфортную и некрасивую городскую среду. В частности, ему не понравились заборы розового цвета – он назвал их «поросячьими».

Администрация в тот же год пообещала разобраться с «поросячьими заборчиками», однако отметила, что это решение не связано с общественным давлением, потому что вопрос о замене заборов стоял и до визита столичного блогера. Поначалу, заборы просто перекрашивали в зеленый цвет, из-за его «практичности», однако вскоре их и вовсе стали сносить.

Конечно же, общественное мнение в вопросе «поросячьих» заборов не оказалось решающим. Все дело в экономии городского бюджета, но обо всем по порядку.

Первую секцию розового ограждения в Сургуте установили в 2001 году. Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в администрации, с тех пор все заборчики в городе монтировались согласно наставлениям ГИБДД и предписаниям государственного стандарта р 52289-2004. Именно по нему требовалось устанавливать заборы вдоль всех дорог, отчего Сургут был излишне заставлен ограждениями.

Так было до 2014 года, за год до приезда Варламова. Тогда в «госте» появилась поправка 8.1.27., смягчившая правила установки заборов. Отныне ограждения должны быть только в пределах 50 метров от пешеходных переходов, а вот установка остальных заборов – просто рекомендация. Десятки километров дорожных ограждений, которые раньше нельзя было не поставить, оказались по факту лишними. Городу нужно было подсчитать траты и решить, что с ними делать, убрать или оставить.

Как выяснилось, заборы демонтируют исключительно потому, что это выгодно.

Корреспондент СИА-ПРЕСС написал запрос в администрацию Сургута. На примере улицы Иосифа Каролинского ему объяснили выгоды для бюджета от демонтажа заборов.

На этой улице в середине лета 2019 года демонтировали полтора километра розовых дорожных ограждений. По словам представителей администрации, до конца года город бы потратил 375 тысяч рублей на уход за этим забором: столько стоили бы покраска, ремонт и мытье секций.

И это только за полтора километра ограждений на этой конкретной улице. В городе десятки километров заборов, следовательно, город ежегодно тратит больше миллиона рублей на их ремонт и чистку.

На фоне таких трат демонтаж выходит недорого: «Всего в 2019 году бюджетом предусмотрены затраты на демонтаж 923 секций ограждения в размере 85,12 тыс. руб», — тоже ответ из администрации.

Именно поэтому сейчас вместо демонтированных железных заборов устанавливаются черные пластиковые – за ним проще ухаживать. Как минимум потому, что он не подвержен коррозии, медленнее теряет цвет, а поломанные секции сменить дешевле, чем бракованные железные (восемь тысяч вместо 11-ти). Сплошные выгоды.

Помимо ограждений на улице Иосифа Каролинского, на сегодня заборы уже демонтировали на улицах Профсоюзов, Бажова, Студенческой, Григория Кукуевицкого, 30 лет Победы, Островского, на Тюменском тракте, Нефтеюганском шоссе и проспекте Мира. Это не конец: «С 2001 года ограждения было установлено достаточно много, поэтому демонтировать все сразу не представлялось возможным», — рассказали в администрации.

Когда забор демонтируется, его проверяют на брак. Методы проверки не уточняются, но непригодные для дальнейшего использования секции сдают на лом, и реализованные деньги возвращаются в бюджет. Нормальные заборы, которые можно повторно использовать, увозят в СМУП «ДорРемТех», там они хранятся на складе.

Демонтированные секции иногда возвращают со склада, чтобы огородить ими стройку, пешеходные мостики, ямы, крышки канализационных коллекторов и тому подобное. Так, недавно розовые заборы видели на улице Бажова, где проводился ремонт теплосетей, а также на площадке неподалеку от офиса СИА-ПРЕСС.

.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:10, просмотров: 387, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:48
Дожили. В деревне маргиналы тырят металлолом и сдают барыгам за спирт. Аналогия слишком явная
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:53
Интересно, когда они все спилят и поменяют на спирт, нам что с того?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:54
Ставить – сносить – ставить… Это цикличность освоения бюджетных средств.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте массово сносят розовые заборы

В Сургуте массово сносят розовые заборы
Объясняем, почему
Илья Низовских Сегодня в 12:10
386 3
​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно

​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно
Директор «БКС Брокер» в Сургуте Азамат Юсупов — о резком росте акций главного градообразующего предприятия
Илья Низовских 04 сентября в 11:02
3093 4
​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты

​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты
Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году
Редакция СИА-ПРЕСС 04 сентября в 10:24
551 4
12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Где выпускники лучше всего сдают ЕГЭ, а учителя заслужили больше всего наград
Анастасия Семихатских 04 сентября в 09:47
829 2
Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы

Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы
«Я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно»
Анастасия Якупова 03 сентября в 17:14
1917 1
​15 лет с момента страшных событий в Беслане

​15 лет с момента страшных событий в Беслане
В этом году специально с семьей заехали в это скорбное место
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 03 сентября в 12:27
439 2
В школе учат не только вычитать и умножать

В школе учат не только вычитать и умножать
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 02 сентября в 10:40
709 1
Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса

Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 10:03
595 0
День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов

День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 сентября в 10:02
719 2
Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания

Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 02 сентября в 09:01
576 0
​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове

​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове
Анастасия Якупова 01 сентября в 18:59
27626 17
День нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение в календаре праздничных дат региона

День нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение в календаре праздничных дат региона
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 01 сентября в 10:38
763 0
Сегодня в районе добываются миллионы тонн нефти, транспортируются и перерабатываются миллиарды кубических метров газа в год

Сегодня в районе добываются миллионы тонн нефти, транспортируются и перерабатываются миллиарды кубических метров газа в год
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 сентября в 10:13
827 1
Новейшая история Сургута прочно связана с открытием на бескрайних сибирских просторах месторождений черного золота

Новейшая история Сургута прочно связана с открытием на бескрайних сибирских просторах месторождений черного золота
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 сентября в 10:04
682 0
Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков

Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 сентября в 10:02
872 0
Чествование работников нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение и для всех жителей Сургутского района

Чествование работников нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение и для всех жителей Сургутского района
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 сентября в 09:46
720 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика