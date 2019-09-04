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​Засуньте себе эти сроки

Любой ремонт в масштабах города всегда связан с определенными неудобствами для горожан. Ремонт коммунальной инфраструктуры = отключение воды на две недели. Ремонт дороги = месяц пробок и поиск путей их объезда. Ремонт лифтов = три месяца пыхтения и пешеходного подъема до нужного этажа.

И как бы много недовольства это ни вызывало, люди всегда держат в голове две вещи: «это ненадолго» и «это к лучшему». Потому что рано или поздно ремонт закончится, а ему на смену придет что-то хорошее: неизменно горячая вода зимой в минус сорок, ровная дорога и бесперебойно работающий лифт. Вместо того старого, с отметинами от спичек на потолке.

Но есть одна шероховатость, которая никак не дает мне покоя: обоснованность сроков, которые определены для проведения работ.

Из последних прецедентов — замена лифтов в 12-подъездном доме на Мира. Там подъемники отключили и демонтировали 12 августа, и следующие десять дней бригады больше ничего не делали. То ли ждали поставки оборудования, то ли еще что. Подрядчик открещивается: мол, «у нас уйма времени до сдачи объекта, чего это люди нервничают?». Управляющая компания тоже отклоняется от решения вопроса: «Сроки не сорваны, чего не так-то? Мы тут вообще ни при чем».

Другой прецедент был связан с ремонтом тротуара на Республики. На него пожаловались читатели СИА-ПРЕСС, которые рассказали, что пешеходную зону перекопали, а работы еле-еле начали вести только через несколько недель.

Представитель Северавтодора в разговоре со мной сказал, что старый асфальт сняли где-то 11 августа. Тогда я полезла смотреть прямой эфир издателя «НГ» Тараса Самборского от 29 июля. Выяснилось, что уже тогда были продемонстрированы снимки вздыбленного переломанного асфальта на Республики.

То есть, подрядчик юлит, но при этом заявляет: «А вообще у нас сдача объекта по контракту стоит на срок до 31 октября».

Перевод: нам глубоко плевать на ваши неудобства, до 31 октября все будет сдано, имеем право, так что хватит ныть.

Однако может хоть кто-то ответить людям, чем и кем все это регламентируется? Почему на ремонт тротуара совершенно необходимо три месяца? Почему не один? Неужели нельзя загнать на участок технику, материалы, привести рабочих, быстро снять асфальт, оперативно положить новый, в течение нескольких суток согласовать с проверяющими инстанциями — и всё?

То же самое с лифтами: почему (загибаем пальцы) управляющие компании, фонд капремонта, администрация Сургута, подрядчики не заинтересованы в том, чтобы все сделать быстро и качественно? Кому и на кой черт так люба эта бюрократическая прокрастинация? И почему, когда задаешь все эти неприятный вопросы, в ответ получаешь «У нас сроки!»

А хоть кто-то хоть когда-то пытался подсчитать, сколько времени реально требуется на проведение всех этих работ? Или же такие издевательски раздутые сроки вводятся только для того, чтобы потом все причастные ведомства могли отчитаться о своей ударной работе, заявив «Глядите, мы все сдали раньше времени»?


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Сегодня в 17:33, просмотров: 419, комментариев: 4


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Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 18:01
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Марина Соболевская
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Сегодня в 18:20
По Республике конкретно ноги можно переломать. Когда сделают? До 31 октября? Ни хрена себе. Сегодня еле -еле переползли к ТЦ "Ярославна". А мамочкам с колясками не позавидуешь. Вот очень-очень хочу пожелать всем ответственным - чтоб они до конца жизни по таким дорогам ходили!
Сергей Б
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Сегодня в 19:56
И чего все возмущаются? Это же Сургут. Зимой здесь снег и гололед, с которыми борются. За деньги конечно. Летом ремонт и возведение. Тоже за деньги. Это, город фабрика. Здесь жить некогда. Сюда приехали делать деньги. Чиновники и подрядчики тоже. Тоже люди. Тоже приехали… А граждане горожане, это атрибут. На фабрике. Точнее нет, Владимиров писал же: местное население – не более чем гнездящийся на свалках побочный эффект. Так точнее будет.
Сергей Б
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Сегодня в 19:58
«Комфортная среда» еще, парки там, скверы. Тоже, за деньги.
Dochimacho
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Сегодня в 20:19
На Республики в тёмное время не знаючи колдобин и подвеску оставить можно. Снять старый асфальт сняли, а новый не торопятся ложить. Громко матерюсь два дня по вечерам.

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