​Засуньте себе эти сроки

Любой ремонт в масштабах города всегда связан с определенными неудобствами для горожан. Ремонт коммунальной инфраструктуры = отключение воды на две недели. Ремонт дороги = месяц пробок и поиск путей их объезда. Ремонт лифтов = три месяца пыхтения и пешеходного подъема до нужного этажа.

И как бы много недовольства это ни вызывало, люди всегда держат в голове две вещи: «это ненадолго» и «это к лучшему». Потому что рано или поздно ремонт закончится, а ему на смену придет что-то хорошее: неизменно горячая вода зимой в минус сорок, ровная дорога и бесперебойно работающий лифт. Вместо того старого, с отметинами от спичек на потолке.

Но есть одна шероховатость, которая никак не дает мне покоя: обоснованность сроков, которые определены для проведения работ.

Из последних прецедентов — замена лифтов в 12-подъездном доме на Мира. Там подъемники отключили и демонтировали 12 августа, и следующие десять дней бригады больше ничего не делали. То ли ждали поставки оборудования, то ли еще что. Подрядчик открещивается: мол, «у нас уйма времени до сдачи объекта, чего это люди нервничают?». Управляющая компания тоже отклоняется от решения вопроса: «Сроки не сорваны, чего не так-то? Мы тут вообще ни при чем».

Другой прецедент был связан с ремонтом тротуара на Республики. На него пожаловались читатели СИА-ПРЕСС, которые рассказали, что пешеходную зону перекопали, а работы еле-еле начали вести только через несколько недель.

Представитель Северавтодора в разговоре со мной сказал, что старый асфальт сняли где-то 11 августа. Тогда я полезла смотреть прямой эфир издателя «НГ» Тараса Самборского от 29 июля. Выяснилось, что уже тогда были продемонстрированы снимки вздыбленного переломанного асфальта на Республики.

То есть, подрядчик юлит, но при этом заявляет: «А вообще у нас сдача объекта по контракту стоит на срок до 31 октября».

Перевод: нам глубоко плевать на ваши неудобства, до 31 октября все будет сдано, имеем право, так что хватит ныть.

Однако может хоть кто-то ответить людям, чем и кем все это регламентируется? Почему на ремонт тротуара совершенно необходимо три месяца? Почему не один? Неужели нельзя загнать на участок технику, материалы, привести рабочих, быстро снять асфальт, оперативно положить новый, в течение нескольких суток согласовать с проверяющими инстанциями — и всё?

То же самое с лифтами: почему (загибаем пальцы) управляющие компании, фонд капремонта, администрация Сургута, подрядчики не заинтересованы в том, чтобы все сделать быстро и качественно? Кому и на кой черт так люба эта бюрократическая прокрастинация? И почему, когда задаешь все эти неприятный вопросы, в ответ получаешь «У нас сроки!»