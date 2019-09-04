​Беслан. Теперь запомним

Журналист Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм «Беслан. Помни» о событиях, которые потрясли Россию 15 лет назад. 1 сентября 2004 года в первой школе города в Северной Осетии произошел теракт. В сети ленту встретили неоднозначно — часть зрителей обвиняют автора в якобы хайпе на трагедии и лживости, но в основном комментаторы благодарят его и команду за фильм. За два дня видео собрало семь миллионов просмотров. После «Колымы» можно относиться к Дудю по-разному, но «Беслан» должен смотреть каждый вне зависимости от политических и других взглядов.

Три часа подробной истории о страшнейшем в России теракте не оставляют равнодушным. Все время просмотра меня сопровождали нескольких мыслей. Первое, герои фильма потрясающе сильные люди, которые пережили ад, но сохранили доброту и жизнелюбие. Они не требуют и не ждут. Второе, масштаб жестокости сводит с ума. Не только со стороны террористов. Третье, никто из нас не в безопасности. Четвертое, идея, озвученная Русланом Аушевым, экс-президентом Ингушетии и единственным переговорщиком, вошедшим в бесланскую школу: «Надо бороться и сделать так в государстве, чтобы жизнь каждого человека была на вес золота. И этому подчинить всю стратегию государства. А у нас к людям, к сожалению, отношение «бабы нарожают».

Это фильм о трагедии, о проблемах систем здравоохранения и безопасности, дезинформации и скрытности властей, ценности человеческой жизни. Это идеальная методичка для классных часов в школах в день памяти. Так в средней школе нужно рассказывать историю Беслана, а не через пятиминутную линейку с сухим перечислением фактов в актовом зале.

Дудь сделал для пострадавших от теракта едва ли не больше, чем кто-либо. Я говорю не только о личной финансовой поддержке или организованном сборе средств. Речь об информационной кампании. Возможно, хотя бы спустя годы благодаря вниманию к судьбам пострадавших государство отдаст долг и окружит заботой тех детей, в жизни которых произошла беда.