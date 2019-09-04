16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,9072   EUR  73,2032  

​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты

Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году

Сургутяне выберут общественную территорию, которая попадет в программу формирования комфортной среды (читай – получит финансирование) в 2020 году. На выбор есть три сквера и один парк, они с 6 по 30 сентября будут выставлены на онлайн-голосовании на площадке окружной структуры «Открытый регион», хотя поддержать понравившегося «кандидата» можно будет и в структурах «Нашего города» (если у вас нет интернета или по какой-то причине вы с отвращением относитесь к онлайн-голосованиям).

Четыре общественные территории городские власти утвердили после общественных обсуждений. Среди них: два сквера у Дворца торжеств, реконструкция сквера «Молодежный» возле «Сургутнефтегаза» и экопарк «За Саймой».

Сквер у Дворца торжеств, часть первая

Первая площадка, предложенная к модернизации у Дворца торжеств, по большей части представляет собой парковку. Ее общая площадь – почти 7000 квадратных метров. Два крыла стояночных мест, в центре – небольшой лесок и лавочки для отдыха народа, а также световые качели и световые инсталляции. И больше ничего. Все это должно расположиться справа от Дворца торжеств, где сейчас лесок Сквера старожилов. Можно полюбоваться на полную презентацию этой концепции.

Сквер у Дворца торжеств, часть вторая

Второй вариант сквера у Дворца торжеств выглядит интереснее. Там меньше места и внимания уделяется парковке, сохраняется больше леса, а также функциональные зоны – разные архитектурные формы для фотографирования, ротонда, скамеечки, световые инсталляции и так далее. Расположение – за Дворцом торжеств, на площади почти 11 тысяч квадратных метров. При желании – изучайте презентацию этой части сквера.

Реновация сквера «Молодежный»

Реновация сквера «Молодежный», расположенного недалеко от главного офиса «Сургутнефтегаза», должна придать некоторый смысл и наполнение территории. Там предусмотрены несколько «летних» и «зимних» функциональных зон – для детей, для выпускников, для выгула собак, для зарядки телефонов и даже для снеговиков и елки. По большому счету это выглядит как приведение в порядок и «осовременивание» старой классической прогулочной территории в центре города. Можете более подробно ознакомиться к проектом этой реновации.

Экопарк «За Саймой»

Это пока самый масштабный проект городской администрации, и что-то подсказывает, что именно он выиграет голосование за включение в программу комфортной городской среды. В этом проекте весь центральный парк Сургута разделен на пять функциональных зон: лес, ботанический сад, пляж и две набережные. Подробно о нем мы рассказывали в своих предыдущих публикациях, вы также можете еще разок посмотреть на презентацию этого проекта.

Голосование за один из этих проектов (возможно, там появятся еще варианты, но едва ли они будут претендовать на лидерство) будет идти на сайте «Открытого региона», а также в МКУ «Наш город». В этом году в Сургуте по программе развития комфортной среды власти строят главную городскую площадь, набережную возле СурГУ, мост у Сквере старожилов и территорию вокруг парка «Россия – моя история».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:24, просмотров: 309, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно

​«Сургутнефтегаз» может пустить свои триллионы на что угодно: золото, гособлигации, акции, заводы. Но заранее об этом узнать невозможно
Директор «БКС Брокер» в Сургуте Азамат Юсупов — о резком росте акций главного градообразующего предприятия
Илья Низовских Сегодня в 11:02
456 1
​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты

​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты
Какой наберет больше голосов – тот власти построят в 2020 году
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:24
308 0
12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Где выпускники лучше всего сдают ЕГЭ, а учителя заслужили больше всего наград
Анастасия Семихатских Сегодня в 09:47
438 0
Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы

Бывший оперуполномоченный рассказал, каково работать силовиком и почему сотрудники уходят со службы
«Я даже не знаю, брал ли кто-то из наших взятки. Мне об этом неизвестно»
Анастасия Якупова 03 сентября в 17:14
926 1
​15 лет с момента страшных событий в Беслане

​15 лет с момента страшных событий в Беслане
В этом году специально с семьей заехали в это скорбное место
Эдуард Логинов, председатель МРОО инвалидов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» 03 сентября в 12:27
396 2
В школе учат не только вычитать и умножать

В школе учат не только вычитать и умножать
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 02 сентября в 10:40
672 1
Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса

Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 10:03
564 0
День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов

День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 сентября в 10:02
683 2
Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания

Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 02 сентября в 09:01
543 0
​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове

​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове
Анастасия Якупова 01 сентября в 18:59
27275 17
День нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение в календаре праздничных дат региона

День нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение в календаре праздничных дат региона
Ирина Урванцева, главный врач Окружного кардиологического диспансера 01 сентября в 10:38
744 0
Сегодня в районе добываются миллионы тонн нефти, транспортируются и перерабатываются миллиарды кубических метров газа в год

Сегодня в районе добываются миллионы тонн нефти, транспортируются и перерабатываются миллиарды кубических метров газа в год
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 сентября в 10:13
808 1
Новейшая история Сургута прочно связана с открытием на бескрайних сибирских просторах месторождений черного золота

Новейшая история Сургута прочно связана с открытием на бескрайних сибирских просторах месторождений черного золота
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 сентября в 10:04
658 0
Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков

Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 01 сентября в 10:02
855 0
Чествование работников нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение и для всех жителей Сургутского района

Чествование работников нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение и для всех жителей Сургутского района
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 сентября в 09:46
695 0
Нефтяной и газовый комплекс является локомотивом развития нашего региона

Нефтяной и газовый комплекс является локомотивом развития нашего региона
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 сентября в 09:33
680 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика