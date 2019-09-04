​Сургутянам дали на выбор три сквера и один парк. Посмотрите на их проекты

Сургутяне выберут общественную территорию, которая попадет в программу формирования комфортной среды (читай – получит финансирование) в 2020 году. На выбор есть три сквера и один парк, они с 6 по 30 сентября будут выставлены на онлайн-голосовании на площадке окружной структуры «Открытый регион», хотя поддержать понравившегося «кандидата» можно будет и в структурах «Нашего города» (если у вас нет интернета или по какой-то причине вы с отвращением относитесь к онлайн-голосованиям).

Четыре общественные территории городские власти утвердили после общественных обсуждений. Среди них: два сквера у Дворца торжеств, реконструкция сквера «Молодежный» возле «Сургутнефтегаза» и экопарк «За Саймой».

Сквер у Дворца торжеств, часть первая

Первая площадка, предложенная к модернизации у Дворца торжеств, по большей части представляет собой парковку. Ее общая площадь – почти 7000 квадратных метров. Два крыла стояночных мест, в центре – небольшой лесок и лавочки для отдыха народа, а также световые качели и световые инсталляции. И больше ничего. Все это должно расположиться справа от Дворца торжеств, где сейчас лесок Сквера старожилов. Можно полюбоваться на полную презентацию этой концепции.

Сквер у Дворца торжеств, часть вторая

Второй вариант сквера у Дворца торжеств выглядит интереснее. Там меньше места и внимания уделяется парковке, сохраняется больше леса, а также функциональные зоны – разные архитектурные формы для фотографирования, ротонда, скамеечки, световые инсталляции и так далее. Расположение – за Дворцом торжеств, на площади почти 11 тысяч квадратных метров. При желании – изучайте презентацию этой части сквера.

Реновация сквера «Молодежный»

Реновация сквера «Молодежный», расположенного недалеко от главного офиса «Сургутнефтегаза», должна придать некоторый смысл и наполнение территории. Там предусмотрены несколько «летних» и «зимних» функциональных зон – для детей, для выпускников, для выгула собак, для зарядки телефонов и даже для снеговиков и елки. По большому счету это выглядит как приведение в порядок и «осовременивание» старой классической прогулочной территории в центре города. Можете более подробно ознакомиться к проектом этой реновации.

Экопарк «За Саймой»

Это пока самый масштабный проект городской администрации, и что-то подсказывает, что именно он выиграет голосование за включение в программу комфортной городской среды. В этом проекте весь центральный парк Сургута разделен на пять функциональных зон: лес, ботанический сад, пляж и две набережные. Подробно о нем мы рассказывали в своих предыдущих публикациях, вы также можете еще разок посмотреть на презентацию этого проекта.

Голосование за один из этих проектов (возможно, там появятся еще варианты, но едва ли они будут претендовать на лидерство) будет идти на сайте «Открытого региона», а также в МКУ «Наш город». В этом году в Сургуте по программе развития комфортной среды власти строят главную городскую площадь, набережную возле СурГУ, мост у Сквере старожилов и территорию вокруг парка «Россия – моя история».