12 лучших школ Сургута // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Идет первая неделя учебного года, школы, учителя и ученики приходят в себя и заново взбираются на образовательные рельсы, а одиннадцатиклассники начинают движение в сторону сдачи Единого государственного экзамена.

Так как мерилом среднего образования в современной России стал ЕГЭ, результативность сдачи этого тестирования мы взяли за основу при составлении рейтинга лучших школ Сургута. Материалы для исследования предоставил департамент образования города.

Показателей было четыре:

факт сдачи единого госэкзамена всеми без исключения выпустившимися в прошлом учебном году 11-классниками;

наименьший процент несдавших, если они были;

наличие выпускников, набравших 100 баллов хотя бы по одному предмету;

количество педагогов — обладателей почетных наград и званий.

Первое место

Его разделили три учебных заведения, которые демонстрируют успех сразу по всем четырем показателям. Это:

Гимназия №2, Гимназия «Лаборатория Салахова» и Естественно-научный лицей.

Второе место

Его заняла школа №10, в которой в прошлом году все 11-классники успешно справились с ЕГЭ, есть 100-балльники, однако мало кто из педагогов обладает почетными званиями.

Третье место

Третью строчку нашего рейтинга делят гимназия им. Ф.К.Салманова и Лицей №1. И там, и там все хорошо с педагогами и 100-балльниками, однако есть несколько человек, заваливших экзамен.

Четвертое место

На этой строчке в одиночестве расположилась СОШ №8. В этой школе в прошлом учебном году все выпускники хорошо сдали ЕГЭ.

Пятое место

Здесь сразу пять учебных заведений: Лицей №3 и школы №1, 44, 45 и 46.

Наиболее востребованными у родителей и законных представителей являются все гимназии и лицеи Сургута, а также школы с углубленным изучением предметов №10 и №46.