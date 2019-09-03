​Всё что угодно важнее цветов

Читал сегодня про развитие акции «Дети важнее цветов» от регионального фонда «Благо Дарю». Смысл в том, чтобы на День знаний вместо часть денег, которые отдельные семьи планировали отдать за букеты для учителей, пожертвовать на благотворительность. Мы со страниц «Нового Города» и siapress.ru тоже давно призывали проводить подобные акции. Говорят, что в прошлом году в регионе так собрали примерно 1,6 млн рублей – это очень здорово. Думаю, что в будущем должно быть намного больше – ни в коем случае не в обиду учителям, которые заслужили свой букет цветов на 1 сентября и не только, а в пользу нашему многострадальному обществу.

Только в этом году в Югре в первый класс пошли 27 тысяч школьников – те самые, которые с величайшей долей вероятности топают на линейку с цветами (еще есть другие, постарше, там цветочный процент поменьше, но тоже есть). Представьте, что хотя бы половина из них возьмет 500 рублей (скорее больше), заложенных на букет, и отдаст на благотворительность – это уже 6,5 миллионов. Но и это мелочи – важнее глубокий и многослойный эффект психосоциальный эффект.

Во-первых, родители должны будут объяснить маленькому человеку, что такое благотворительность. Что мы – общество (в настоящий момент – очень атомизированное, не слушайте псевдоэкспертов, вещающих про «историческую склонность русских к общине» и всякое такое, сейчас это не так), что мы должны поддерживать тех, кто оказался в беде, что есть люди, которые профессионально помогают другим людям, и им нужны для этого материальные ресурсы. Понимание таких вещей в раннем детстве с ощущением, что ты сам делаешь очень важное дело, жертвуя какие-то копеечки, в долгосрочной перспективе даст огромный позитивный эффект. Есть шанс, что дети захотят подключиться к подобному и в следующий год, и в следующий, и дальше, в своей взрослой жизни.

Во-вторых, родители, если они включатся в акцию или попробуют сами организовать коллективное пожертвование вместо покупки кучи букетов, получат огромный опыт социальной коммуникации. Представьте себе, каково это – убедить доселе незнакомых взрослых и очень разных людей, что нужно совместно купить один хороший букет учительнице, а остальные деньги перечислить в благотворительный фонд. Собственно, если у кого это и получится – можно сразу в депутаты баллотироваться безо всяких шансов на поражение.

В-третьих, подобная акция при грамотном подключении власти может стать частью нашей территориальной идентичности. Вроде: мы тут в Сургуте / Югре делаем вот так – вместо фактического выбрасывания кучи денег мы направляем их на благотворительность, попутно прививая добро юному поколению.

Ну и, само собой, это большой позитив для благотворительных организаций. По секрету скажу, что еще лучше для них – регулярное внесение средств, которые можно заранее спланировать и посчитать, но и разовые взносы, которые могут поступать в честь больших праздников и мероприятий, разумеется, не пропадут.

Призываю всех родителей, читающих этот материал, задуматься и в следующий День знаний (а может и в День учителя) направить часть «цветочного» бюджета на помощь больным детям, больным взрослым, детским домам, общественным реабилитационным центрам, центрам помощи животным – тем, кому вы (вместе с вашими чадами) посчитаете нужным. В конечном счете все они важнее цветов.