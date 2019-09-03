​Бывает по-другому

Про трудности, без которых «не обойтись», то бишь про ремонт тротуара на улице Республики. Меня, признаться, зацепили комментарии специалистов, для которых, похоже, важнее всего, чтобы работы шли в соответствии с планом. А вот насколько эти планы соответствуют жизнедеятельности горожан – плевать.

Представитель субподрячика, демонтировавшего тротуар, на голубом глазу утверждает, что неудобства нет, поскольку можно спокойно передвигаться… по другой стороне улицы. Плюс уложены деревянные трапы. Но суть не в этом! Ведь действительно, асфальт так или иначе надо снять. Суть – в плановой последовательности работ, которая может заметно облегчить жизнь людей.

Все тот же представитель говорит, что сначала надо демонтировать покрытие, затем установить бордюрный камень, и только потом отсыпается основание и укладывается новый асфальт. Я бы подумал, что по-другому технологически невозможно, если бы своими глазами не видел обратное. Дело в том, что на моей улице в Минске, где я живу, как раз сейчас идет процесс замены асфальта на проезжей части, заодно ковыряют и тротуар.

Рассказываю, как было дело. Приехала техника и сняла асфальт с улицы на участке примерно метров триста-четыреста, где-то пару недель назад. Затем соскоблили еще примерно столько же, а на первом участке параллельно уложили новое покрытие.

И так, постепенно, снимая и асфальтируя, довольно быстро поменяли дорожное полотно. И только сейчас, в последнюю очередь, приступили к монтажу бордюров.

К заделке стыков еще не приступали, что, конечно, создает определенные шероховатости, но они совершенно несравнимы с «удовольствием» катания по снятому асфальту.

Да, и что касается тротуара: тут та же история, только наоборот. Старый асфальт, уже весь в трещинах от проводимых работ, не снимают до последнего, пока не поменяют бордюр и не проложат коммуникации. Ну, чтобы людям не прыгать по ямам, очевидно. Я не специалист и не знаю, каким образом будут заделываться проемы между асфальтом и бордюрным камнем, но и до этого очередь дойдет. Готов прислать фотоотчет по завершении всех работ.

Вся процедура, как мне кажется, направлена на то, чтобы рабочее покрытие – что дорожное, что тротуарное – находилось в разобранном состоянии минимальное время. А все что вокруг – бордюры, стыки – штука второстепенная, она не так влияет на удобство перемещений.

Я вовсе не хочу никого ничему учить, тем более дорожно-строительных специалистов – как им работать. Просто я вижу собственными глазами, что бывает немножко по-другому. Помнится, одно время (может, и сейчас) в администрации Сургута были в моде поездки по городам и весям с целью пресловутого обмена опытом. Особенно приятно было обмениваться, если опыт находился где-то за границей. Собственно, Беларусь – практически заграница, но очень адаптированная под российские реалии и стандарты. Так что есть смысл приехать и обменяться. Тем более тут природа красивая и драники вкусные.