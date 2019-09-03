​15 лет с момента страшных событий в Беслане

15 лет с момента тех страшных событий в мирном осетинском городе Беслане. В этом году специально с семьей заехали в это скорбное место во время отпуска. Несмотря на то, что отдых был очень насыщен на события и новые места, город Ангелов и первая школа города Беслана остались в нашей с супругой и, что более важно, в памяти нашего сына Ростислава, на всю жизнь.

Вечная память невинно убиенным детишкам и взрослым!

Вечная память братишкам, которые прикрывали своими телами детей!

Друзья, этих героев, надо знать поименно:

Андрей Туркин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Черкес» – накрыл своим телом гранату.

Подполковник Дмитрий Разумовский, Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Майор» – вызвал огонь на себя.

Подполковник Олег Ильин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Маячок» – закрыл детей собой.

Майор Роман Катасонов. Управление «В» ЦСН ФСБ России – погиб в бою, прикрывая товарищей, выводящих из школы детей.

Прапорщик Денис Пудовкин. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Гусар» – будучи раненым продолжал вести бой с террористами.

Майор Михаил Кузнецов. Управление «В» ЦСН ФСБ России. Позывной «Домовой» – вынес на себе 20 детишек продолжая вести бой, через четыре дня после открытия памятника Михаилу террористы с Кавказа зарезали его дочь Оксану.

Прапорщик Олег Лоськов, Управление «А» ЦСН ФСБ России – для Олега это была первая и последняя командировка. Неся на себе двух девочек, Олег продолжал вести бой с террористами.

Майор Александр Перов. Управление «А» ЦСН ФСБ России. Позывной «Пух» – погиб, накрывая собой людей, тем самым, ценой своей жизни спас их.

Майор Вячеслав Маляров. Управление «А» ЦСН ФСБ России – переключил огонь террористов с заложников на себя.

Майор Андрей Велько. Управление «В» ЦСН ФСБ России – погиб, прикрывая товарищей.