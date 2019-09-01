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​Долларовый миллиардер Сургута. 10 фактов о гендиректоре Сургутнефтегаза Владимире Богданове

Фото А. Андриенко
Фото А. Андриенко

Сургутский отшельник, скромный олигарх, главный нефтяник — все это характеристики генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова. Он 36 лет руководит градообразующим предприятием, и, несмотря на почтенный возраст, 68 лет, остается жить в Сибири. Богданов долгие годы отказывается от интервью, а о его личности мало что известно.

В день, когда все нефтяники отмечают профессиональный праздник, рассказываем факты о самом скрытном миллиардере России.

1. Владимир Богданов начал карьеру помощником бурильщика.

Он начал свой трудовой путь в 22 года помощником бурильщика в Нижневартовском УБР-1. После, пройдя через ряд повышений и переводов в нефтегазодобывающих управлениях Нижневартовска, Нефтеюганска, Тюмени и Сургута, в возрасте 33 лет Богданов возглавил «Сургутнефтегаз» и с тех пор не покидал пост, несмотря на предложения войти в правительство.

Владимир Путин вручил главе "СНГ" медаль Герой Труда Российской Федерации в 2016 году // rg.ru

2. Богданов — строгий босс.

Сотрудники «Сургутнефтегаза» нередко жалуются на вспыльчивый характер и требовательность своего начальника. Говорят, Богданов в гневе может запустить в нерадивого работника чем-нибудь со стола.

Кроме того, гендиректор «СНГ» принципиален в вопросе дресс-кода. Однажды сотрудник, занимающий высокий пост, чуть было не лишился работы — начальник посчитал, что волосы подчиненного слишком длинные. Кстати, на следующее утро сотрудник пришел коротко стриженным.

3. Работники называют гендиректора «отцом».

Работники месторождений уважают Владимира Богданова. В дни его нечастых визитов трудяги говорят: «отец приедет». При этом сам Богданов общается с ними на простом языке, дает советы, один из которых — не берите кредиты.

Фото из архива газеты "НГ".

4. Директор «СНГ» — почетный гражданин Сургута и его патриот.

Владимир Богданов имеет статус Почетного гражданина Сургута. Он живет в ТСЖ «Березка-1», более известном в городе как «Долина нищих».

Бизнесмен считает, что они с первым главой города Александром Сидоровым (ныне депутатом Госдумы) вместе создали Сургут.

На фото Владимир Богданов и Александр Сидоров. // Архив газеты "НГ"

Поэтому Богданов внимательно следит за политикой команды Шувалова и, судя по слухам, относится к действиям чиновников со скепсисом.

На фото: Вадим Шувалов и Владимир Богданов // admsurgut.ru

5. Владимир Богданов - долларовый миллиардер.

На сегодняшний день по данным журнала Forbes его состояние составляет 1,6 млрд долларов. Богданов находится на 58 месте в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии издания.

Стоит отметить, что с начала 2018 года капитал миллиардера сократился на 300 млн долларов. С того момента он потерял девять позиций в рейтинге.

При этом Богданов остается самым богатым человеком в Югре.

6. Богданов был в приятельских отношениях с Немцовым.

Владимир Богданов был в приятельских отношениях с Борисом Немцовым, когда последний занимал должность вице-премьера России по ТЭК. Во время своего второго визита в Сургут Немцов, будучи оппозиционером и вице-спикером Госдумы, останавливался в гостинице «Север», предоставленной Богдановым.

Визит Бориса Немцова в Сургут, 1997 г. // Архив газеты "НГ"

7. Олигарх проводит отпуск в деревне.

Владимир Богданов уезжает в отпуск в деревню к родителям в Тюменскую область. Он признавался, что любит проводить лето на сенокосе.

Кроме того, известно, что Богданов бывал в отпуске в Чехии в Карловых Варах. В основном миллиардер предпочитает выезжать заграницу только по рабочим вопросам.

8. Нефтяной магнат не любит внимание прессы и публичные мероприятия.

Владимир Богданов избегает интервью и общения с прессой. Последнее свое интервью он дал Forbes в 2004 году. До этого в 1997 году встречался с корреспондентом «Нового Города».

Даже на мероприятиях, организованных «Сургутнефтегазом», он не частый гость. Исключением является профессиональный праздник, где гендиректор ежегодно выступает с речью для коллег.

Фото Рамиля Нуриева.

Также Богданов традиционно посещает городской Первомай. А на концертах бывает редко — последний раз он был замечен на выступлении Дмитрия Хворостовского в октябре 2013 года.

9. Единственный ребенок Богданова — дочь Елена.

Личную жизнь генеральный директор «Сургутнефтегаза» держит в тайне. Известно, что он женат на инженере Тамаре и они вместе воспитывают дочь Елену.

10. Его зовут самым скромным миллиардером России.

У Богданова долгое время был единственный костюм «на выход». Стилисты, которые работали с ним, жаловались, что годами убеждали руководителя «СНГ» сменить ботинки с широкими носами на итальянские туфли.

Также сургутяне рассказывают, что Владимира Богданова можно встретить поздним вечером на кассе обычного супермаркета с йогуртом в руках.


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Сегодня в 18:59, просмотров: 759, комментариев: 0


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