Дума Сургута продолжает следить за качеством ремонта дорог в городе

Вечером 29 августа члены рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог выезжали с инспекцией на объекты. Компания «Северавтодор» выполняла работы на улице Аэрофлотская и асфальтирование верхнего слоя на улице Сибирская.

Проверяющие наблюдали за очисткой дорожного полотна от мусора и песка, следили за проливкой эмульсией и непосредственно за процессом укладки асфальта, соблюдением его температурного режима. В рейде участвовали представители Думы города, Контрольно-счетной палаты, а также представитель общественности Сергей Кадров.

К большому сожалению, запланированные объемы работ на Сибирской выполнить не удалось из-за припаркованного на проезжей части автомобиля.