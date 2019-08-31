Тепленькая пошла

Из всех искусств для нас важнейшим является тепло. Которое сначала на ГРЭС, потом в трубах, а потом – в батареях. На исходе лета Сургут опутали дожди и холод на границе роковой черты в плюс восемь градусов Цельсия – включить нельзя мерзнуть, где тут пресловутая запятая?

Радует, что ГТС, СГЭС, «Тепловик» готовы на 100 процентов. Как всегда, как солдаты кремлевского полка перед вступлением в караул у Мавзолея. Чтобы там ни говорили о неэффективности управления в формате муниципального предприятия, в главном оно не подводит – город спит спокойно, уткнувшись носом в теплую подушку. Подушка, впрочем, практически закончилась, нет мощностей для теплоснабжения новостроек. Поэтому, собственно, нет и новостроек. Ох, беда-беда.

Издатель «Нового Города» Тарас Самборский подробно и с пристрастием допрашивал специалистов (Сурлевича и Полукеева) о возможности избежать магистральной трубы, отапливаться электричеством, например.Оказывается, топить можно хоть кизяком, если это экономически обосновано. Наличие «халявного» тепла от ГРЭС – это прямо золотая жила эпохи развитого социализма, но много сил и средств уходит на доставку тепла через морозные полгорода в товарном, так сказать, виде.

Именно в этом видится основная проблема. Возможность использования электричества от тех же ГРЭС для подогрева воды меркнет на фоне многомиллиардных перспектив сооружения новенькой тепломагистрали. Рабочая группа, собравшаяся на неделе в городской администрации, говорила именно о трубе. И о необходимости запуска механизма концессии под это дело – мышь городского бюджета намылила веревку, глянув в смету. И – о чудо! – тут как тут частник-инвестор, готовый за скромные четыре процента плюсом к существующему тарифу соорудить нам тропический рай в отдельно взятых микрорайонах.

Да что там в отдельных – во всех! Ибо в концессию предполагается отдать ВСЕ теплосети города, что немного странно, на мой взгляд. Ведь, например, по договору о концессии на строительство школы концессионеру не отдаются ВСЕ школы города? Только то здание, которое построят! Говорят, что существующие теплосети необходимо модернизировать, на это тоже нет денег. По этой логике давайте все же отдадим все школы, ведь им положен регулярный капремонт.

Логика концессии простая – построил за свои, поэксплуатировал, заработал, отдал обратно. Нет такой логики, чтобы построил одно, забрал все и превратил социально важное направление в откачку денег.

Также и с трубой – постройте новую и берите ее в концессию, предлагайте конкурентный тариф, зарабатывайте. Почему город должен отдавать все отопительное хозяйство на весьма продолжительный срок? Да еще – единственному претенденту. Куда смотрит региональная энергетическая комиссия, неизвестно. Депутатов же городской думы волнует вопрос именно что отсутствия конкуренции в борьбе за такую лакомую концессию, но почему-то не возникает вопросов на тему объемов передачи муниципального имущества.

Организовать конкуренцию, кстати, довольно просто. Пара-тройка кипрских оффшоров вполне себе могут вступить в неравный бой с нынешним претендентом, пустив необходимую для депутатов дымовую завесу выбора из нескольких кандидатов. Не в ту сторону, мне кажется, смотрят депутаты, ох, не в ту. Напоминают мне они Ипполита из известной киноленты, который радовался, стоя в ванне, что «тепленькая пошла». А невесту тем временем увел харизматичный врач-интеллигент Лукашин.