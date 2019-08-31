Сургутские чиновники, бизнесмены и депутаты рассказали, как провели это лето

Лето кончается, а с ним подходит к завершению сезон отпусков. Как отдохнули большие директора и начальники, чиновники и депутаты – узнавали корреспонденты СИА-ПРЕСС.

Этим летом Сургут жил насыщенной политической жизнью (проблемы с дольщиками, новая система вывоза мусора, разливы нефти, ремонт дорог и многое другое), поэтому респондентам было совсем не до отдыха. В отпуске были лишь редкие счастливчики.

Наталья Комарова

Губернатор Югры Наталья Комарова 13 августа опубликовала в Instagram пост "Уважаемые земляки, у меня отпуск" и снимок, сделанный из окна самолета. Где именно глава округа отдыхала, не раскрывается, однако судя по другому ее посту в соцсети, отпуск Комарова провела с семьей: "Вместе со своими внуками читаю «Маленького принца» Антуана Де Сент-Экзюпери и «Как папа был маленьким» Александра Раскина".

Андрей Трубецкой

Так, глава Сургутского района Андрей Трубецкой летом совсем не отдыхал. Последний его отпуск был в середине марта, когда глава ездил в Арабские Эмираты.

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Вадим Шувалов

Глава Сургута Вадим Шувалов тоже все три летних месяца без остановки трудился. Однако в начале августа он по состоянию здоровья был госпитализирован в больницу, где провел несколько дней. В отпуск Вадим Шувалов собирается осенью.

Надежда Красноярова

Председатель Думы города Сургута Надежда Красноярова провела лето в Сургуте за работой, но совсем скоро, в сентябре, она отправится в отпуск. Куда – пока не знает, но совершенно точно сначала она навестит родителей.

Евгений Барсов

Создатель пилотажной группы "Барсы" Евгений Барсов этим летом в отпуск не ходил. Но прямой сейчас вместе со своими пилотами он находится в Улан-Удэ, где 1 сентября они будут выступать на 80-летии Авиационного завода.

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Евгений Дьячков

Кстати о самолетах. Генеральный директор сургутского аэропорта Евгений Дьячков в разговоре с СИА-ПРЕСС сообщил, что ездил этим летом в Хорватию и провел там две недели.

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Алексей Жердев

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев тоже посетил Европу во время каникул: «Мне дали три недели отпуска, чему я очень рад. Был на море в Хорватии и на родине, в Подмосковье».





Александр Пелевин

Другой заместитель главы Сургута (уже бывший) Александр Пелевин ушел в отпуск сразу после своей отставки. Из страны и даже из города не уезжал: он отдыхал в Сургуте на даче.

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Владимир Богданов

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов успел побывать в отпуске и вернуться к работе, это подтвердили в пресс-службе СНГ. Однако о датах отдыха и направлениях рассказать отказались. Ходят слухи, что каждое лето Владимир Богданов отправляется в родную деревню в Тюменской области и ездит на сенокос.

Владислав Засыпкин

Новый ректор СурГПУ Владислав Засыпкин весь сезон находился в Сургуте, было не до отдыха. После ухода на пенсию предыдущего ректора Надежды Коноплиной, он был временно исполняющим обязанности главы вуза, а затем готовился к официальному вступлению в новую должность.

Руслан Кондрашов

В похожей ситуации оказался новый начальник УМВД Сургута Руслан Кондрашов. В пресс-службе сургутской полиции не рассказали, как отдохнул их новый глава, но намекнули, что ему было совсем не до отдыха – готовился к вступлению в новую должность и переезду из Карелии.