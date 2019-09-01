Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Не ошибусь, если скажу, что практически каждая семья нашего муниципалитета имеет прямое или косвенное отношение к данной сфере - история Сургутского района немыслима без поворотного для всех нас этапа «Большой нефти» и последовавшего за этим стремительного, масштабного развития территории.

Сегодня в районе добываются миллионы тонн нефти, транспортируются и перерабатываются миллиарды кубических метров газа в год. Но за красивыми цифрами и легендарными свершениями всегда стоят конкретные люди – десятки тысяч людей, чей самоотверженный труд в нелегких северных условиях вызывает огромное уважение. Вы посвятили свою жизнь тяжелой, но чрезвычайно важной и благородной работе – шаг за шагом отвоевывать у земли ее богатства и направлять их на благо страны.

Желаю всем – бывшим и нынешним работникам отрасли – тем, кто проектирует, строит и оснащает, разведывает, бурит и обустраивает, добывает, перекачивает и перерабатывает нефть и газ, крепкого здоровья, огромной жизненной энергии, оптимизма, благополучия, процветания ваших семей, и, конечно, новых трудовых свершений на благо Югры и России!