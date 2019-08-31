​Сибпромстрой объявил акцию на продажу машиномест по сниженной цене в подземных паркингах в Сургуте

Купить теплую стоянку для авто сургутяне, проживающие в микрорайонахв ведущего застройщика теперь могут всего за 350 тысяч рублей. Условие – единовременная оплата.

Условия о покупках парковочного места в рассрочку также продолжают действовать, но в этом случае цена будет выше: 400-450 тысяч рублей, в зависимости от микрорайона и количества машиномест в паркинге.

- Льготная цена аренды для многодетных семей – две тысячи рублей в месяц – продолжает действовать, - рассказал siapress.ru руководитель эксплуатирующей организации – ООО «СПС-Паркинг» Андрей Дымочка.

На сегодняшний день сургутяне арендуют в подземных паркингах Сибпромстроя около 870 машиномест. Из них 270 – льготникам. Стоимость аренды на общих условиях составляет пять тысяч рублей в месяц.

Акция на покупку места в паркинге по сниженной цене стартует в сентябре. Точные сроки ее проведения собственник пока не определил, но долго длиться она не будет точно.

Узнать подробности и оформить покупку можно в отделе продаж компании «Сибпромстрой» - Сургут, ул. Есенина, 2. Тел. 600-190.