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​Сибпромстрой объявил акцию на продажу машиномест по сниженной цене в подземных паркингах в Сургуте

Купить теплую стоянку для авто сургутяне, проживающие в микрорайонахв ведущего застройщика теперь могут всего за 350 тысяч рублей. Условие – единовременная оплата.

Условия о покупках парковочного места в рассрочку также продолжают действовать, но в этом случае цена будет выше: 400-450 тысяч рублей, в зависимости от микрорайона и количества машиномест в паркинге.

- Льготная цена аренды для многодетных семей – две тысячи рублей в месяц – продолжает действовать, - рассказал siapress.ru руководитель эксплуатирующей организации – ООО «СПС-Паркинг» Андрей Дымочка.

На сегодняшний день сургутяне арендуют в подземных паркингах Сибпромстроя около 870 машиномест. Из них 270 – льготникам. Стоимость аренды на общих условиях составляет пять тысяч рублей в месяц.

Акция на покупку места в паркинге по сниженной цене стартует в сентябре. Точные сроки ее проведения собственник пока не определил, но долго длиться она не будет точно.

Узнать подробности и оформить покупку можно в отделе продаж компании «Сибпромстрой» - Сургут, ул. Есенина, 2. Тел. 600-190.


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31 августа в 12:06, просмотров: 916, комментариев: 2


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Комментарии:
Мономах
не нравится
31 августа в 15:20
Так уже все знают как продавать машиноместа! Сити Молл продает под бургерную и автомойку, Возрождение под кванториум и музей! Только Сибпромстрой под автомобили! Да вы ребята отсталые! Не в тренде!
йося
не нравится
01 сентября в 15:50
С той моржей которую имеет спс могли бы даром давать, шоу "Жадность" от Стржк и К°

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