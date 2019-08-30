Сибпромстрой предоставил переселенцам из аварийных домов Сургута квартиры с парковочными местами

246 квартир для реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья выкупила администрация Сургута в августе 2019 года. Продавцом традиционно выступила компания «Сибпромстрой» - единственный застройщик северо-западной части региона, который может позволить себе продавать квартиры по расценкам, утвержденным региональной службой по тарифам.

Напомним, что для Сургута стоимость квадратного метра в новом многоквартирном доме в капитальном исполнении, по расчетам РСТ, не должна превышать 53 тысячи 160 рублей, тогда как рыночная стоимость начинается от 72 тысяч рублей без учета отделки. К тому же только Сибпромстрой может предложить органам власти объем, прописанный в описании закупки. Застройщиков с готовым предложением в несколько десятков ,а иногда и сотен квартир на строительном рынке просто нет.

Ключи от новых квартир переселенцы из аварийного жилья получат в ноябре: сейчас происходит процесс приема-передачи, после чего документы на квартиры администрация передаст на регистрацию прав собственности. Но уже в сентябре должен состояться еще один аукцион – на покупку 58 квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

- Сургут намерен ликвидировать весь аварийный жилищный фонд до 1 сентября 2024 года – мы идем на опережение: по указу президента, по всей стране крайний срок решения задачи – 1 сентября 2025 года, - пояснила начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья администрации Сургута Елена Абросимова. – Всего до конца года переехать в новое жилье должны шестьсот семей.

«Ноябрьские» новоселы получат квартиры в жилом комплексе «Дорожный». Несмотря на то, что недвижимость в этом ЖК пользуется достаточно неплохим спросом и в рыночных условиях, Сибпромстрой решил продать городу часть объектов именно здесь. Одна из причин – решение проблемы с парковочными местами. Как показала практика, жители, въехавшие в дома компании по программам переселения, крайне редко приобретают машиноместа в подземных паркингах. В Дорожном такой необходимости нет: закрытая территория пригородного жилого комплекса вместила не только детские городки, спортплощадки и парковую территорию с облагороженным водоемом с зоной барбекю, а также наземные парковки, число машиномест которых соответствует количеству квартир в домах жилого комплекса.