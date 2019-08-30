На этой неделе активно обсуждался вопрос передачи городских тепловых сетей в концессию. В сентябре рабочая группа ждет от потенциального концессионера финансовую модель. Согласно вводным данным, компания готова инвестировать 5,6 миллиарда рублей в течение пяти лет, а всего эксплуатировать муниципальное имущество в течение 25 лет. Обещают, что тариф увеличится в начале на четыре процента сверх предельного индекса, а затем будет расти даже ниже уровня инфляции.

Хочу поделиться своим мнением по этому вопросу. Сразу оговорюсь, что я не являюсь сторонником передачи теплосетей в концессию.

Дело в том, что по закону о концессионных соглашениях, хоть объекты и имущество остаются в муниципальной собственности, амортизация по ним начисляется концессионерам. Два маленьких предложения в многостраничном федеральном законе имеют огромное значение для экономики. Что же они значат? Амортизация является внутренним источником инвестиций предприятия, как и чистая прибыль. Она учитывается в расходах, но сама по себе не влечет за собой траты денег. Они были потрачены ранее, когда приобреталось имущество.

Рассмотрим упрощенный пример. Предприятие владеет имуществом на сумму один миллион рублей, амортизация в год составляет 40 тысяч рублей, а чистая прибыль 100 тысяч рублей в год. Соответственно, если предприятие не инвестирует денег в приобретение нового имущества, не изменятся складские запасы и размеры задолженности, то за год на счетах предприятия будет на 140 тысяч рублей больше.

Переведем на наши теплосети. Годовая амортизация в 2017-2018 годах была порядка 350 миллионов рублей. А после вложения 5,6 миллиарда рублей амортизация дополнительно увеличится больше, чем на половину. Можно предположить, сколько может получить концессионер за 25 лет, не инвестируя амортизацию в обновление муниципального имущества, и какой износ мы получим по окончании срока.

Поэтому совершенно необходимо предусмотреть обязанность концессионера инвестировать в МУНИЦИПАЛЬНОЕ имущество денежные средства в размере не ниже начисленной амортизации за весь период действия концессионного соглашения.

В следующих заметках я уделю внимание другим сторонам возможной сделки.