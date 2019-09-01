Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю тружеников нефтегазового комплекса и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!

Для нашего северного края этот праздник особенно значим! Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков, которые вкладывают свои сердца и душу, и посвящают все свое время работе во благо процветания города, Югры и России!

В этот праздничный день позвольте выразить искреннюю благодарность за Ваш самоотверженный труд, надежность и ответственность.

Желаю Вам крепкого сибирского здоровья, блестящих успехов, благополучия и мирного неба! С праздником Вас, дорогие друзья!