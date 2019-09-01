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Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю тружеников нефтегазового комплекса и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!

Для нашего северного края этот праздник особенно значим! Сургут появился и развивается благодаря труду нефтяников и газовиков, которые вкладывают свои сердца и душу, и посвящают все свое время работе во благо процветания города, Югры и России!

В этот праздничный день позвольте выразить искреннюю благодарность за Ваш самоотверженный труд, надежность и ответственность.
Желаю Вам крепкого сибирского здоровья, блестящих успехов, благополучия и мирного неба! С праздником Вас, дорогие друзья!


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Сегодня в 10:02, просмотров: 330, комментариев: 0


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