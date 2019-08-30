​Путина обманывают

В понедельник в Кремле Владимир Путин провел «Совещание по экономическим вопросам». С участием министров экономического блока и Председателя Центробанка. Новости в государственных пропагандистских изданиях вышли под заголовками от кричащего в «Известиях» «Неуд по экономике: Путин потребовал обеспечить рост доходов граждан» до нейтрального в киселевских «вырви сердце гея» РИА Новостях «Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян».

Все было чинно и в общем-то предсказуемо. Президент с места в карьер, как написали «Известия», потребовал «обеспечить»: «...реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом ... придания более устойчивой динамики роста самой экономике».

О ходе совещания, мы, к сожалению, узнать не сможем, несмотря на дружные заверения пропагандистов, что «стенограмма опубликована на сайтеКремля». Никакой стенограммой по ссылке и не пахнет. Только полутораминутное видео вступительного слова Путина и его расшифровка. Но это не беда.

Беда в том, что русский язык для власти — главный враг. И эта неравная борьба лилипутов-от-власти с русским исполином на выходе может дать только один результат: его полное отсутствие. Потому что не могут собравшиеся на консилиум врачи вылечить болезнь, которую даже вслух назвать боятся.

Ну, нет никакого роста реальных доходов российских граждан, сколько бы о нем ни говорил президент. Ни медленного, ни быстрого. В России он не наблюдается уже седьмой год подряд. Это не вражеские голоса нам «подбрасывают», это государственный Росстат публикует информацию о падении реальных располагаемых доходов населения за первую половину нынешнего года на 1,3%. А если учесть, что по данным Аналитического центра при том же Правительстве РФ с 2013 по 2018 год падение этого показателя уже составило 10,8%... А ведь в 2013-м никто о крымской авантюре еще даже помыслить не мог, а доходы уже покатились с горочки вниз.

Но о том, чтобы остановить падение реальных доходов населения речи нет. У них наблюдается недостаточно большой рост, несмотря на то, что за семь лет реальные доходы уменьшились на 12 процентов. Несмотря на то, что эксперты из их же Аналитического центра описывают состояние российской экономики таким образом: «Продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения стало самым затяжным в новейшей российской истории». И если о росте говорит начальник, что могут сказать его подчиненные в ответ? Нет, Владимир Владимирович, вы что-то напутали? Никакого роста нет? Надо принимать срочные меры, чтобы остановить падение?

Кто честно скажет Его Величеству, что нулевой экономический рост и падение реальных доходов, начиная с 2013 года, - это не какая-то неожиданная флуктуация, а результат политики, которую он целенаправленно и последовательно проводил все 19 лет своего правления? Что монополизацией экономики, ее огосударствлением, холодной войной со всем миром, ростом налогов, тарифов и поборов невозможно не только добиться увеличения, но даже остановить падение реальных доходов? В свое Правительство Владимир Владимирович не берет таких дураков, которые говорили бы о необходимости обеспечить независимость суда, железобетонные гарантии прав собственности, политическую конкуренцию и сменяемость власти, без которых не будет не только необходимого для роста притока иностранных инвестиций, но и российский бизнес продолжит вывод капиталов и складывание денег в кубышки. Вот и приходится подчиненным поддакивать начальнику, с умным видом бормотать что-то настолько нечленораздельное про «придание более устойчивой динамики роста», что потом даже стенограмму публиковать стыдно.