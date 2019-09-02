В школе учат не только вычитать и умножать

Дорогие ученики и родители, уважаемые преподаватели! Поздравляю вас с началом учебного года!

Отправляясь в школу за знаниями, ребята приобретают нечто большее - ценные жизненные навыки. Это и умение взаимодействовать в коллективе, принимать серьезные решения, брать ответственность и делать правильный выбор. Для каждого ребенка это период больших успехов, робких, но самостоятельных шагов, первой влюбленности и обретения верных товарищей на всю жизнь. Ведь, как мы знаем из песни, в школе учат не только вычитать и умножать, но и книжки добрые любить, с детства дружбой дорожить…

Желаю ученикам не пасовать перед трудностями, быть любознательными и смелыми. Пусть школьные годы станут для вас эффективной подготовкой к высокому старту во взрослую жизнь! Каждый учебный день – это бесценный вклад в ваше будущее. Успехов!