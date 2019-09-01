Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником.

Результат ежедневного труда тысяч людей, задействованных в нефтегазодобывающей отрасли – это залог процветания России, основа благополучия Ханты-Мансийского автономного округа.

История покорителей севера, династии профессионалов, поколения сильных духом людей – первопроходцев во все времена остаются поводом для гордости за легендарных земляков.

Мы восхищаемся решительностью и мужеством людей, которые бросили вызов себе, не боясь сурового климата, бытовых неудобств и неизвестности.

День нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение в календаре праздничных дат региона. Праздник стал поистине всенародным, поскольку буквально в каждой югорской семье есть представители нефтегазодобывающей сферы.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким. Пусть в доме царят благополучие и гармония, а сердце согревают любовь и забота родных!