В Сургуте продолжается ремонт автомобильных дорог

Продолжается ремонт автомобильных дорог в Сургуте. Строители используют любое погожее время суток для производства работ. На улице Геологической продолжается благоустройство: подсыпка земли и посев травы.

Улица приобретает окончательные очертания и уже выглядит вполне презентабельно. В целом все выглядит хорошо, хотя конечно ощущается диссонанс с состоянием прилегающих к ней улиц и дворов. Не бесспорным выглядит решение заасфальтировать разделительную полосу, зеленая травка на ней смотрелась бы интереснее.

Сегодня строители компании «ЮВиС» заканчивают ее асфальтирование.

На улице Сибирской идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальта на дорожное полотно. Сегодня ночью, если позволит погода, будут производиться эти работы, поэтому планируйте альтернативные трассы для движения.

Беспокойство вызывает ситуация на улице Рабочей, где еще не начиналось асфальтирование, и работы, с точки зрения членов рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог, ведутся не слишком интенсивно. Да, окончание работ датировано серединой ноября. Но погода? Она у нас осенью редко бывает хорошей!