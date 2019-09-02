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Строительство новых школ – всегда в приоритете у депутатского корпуса

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем знаний!

Школьная пора, учеба в вузе – пожалуй, самые запоминающиеся, яркие, насыщенные этапы нашей жизни.

В школе и вузе мы не только получаем знания – мы учимся дружить, работать в команде, быть ответственными, терпеливыми, щедрыми. Здесь оцениваются наши навыки, умения и человеческие качества. Школа помогает нам обрести себя и… оставляет целый ворох замечательных воспоминаний!

Качественное образование – одна из важнейших жизненных ценностей. Депутаты районной думы уделяют самое пристальное внимание развитию образования в муниципалитете, в том числе и тем условиям, в которых учатся сегодня дети. Строительство новых школ, тщательный контроль за ремонтом помещений имеющихся образовательных учреждений – всегда в приоритете у депутатского корпуса.

Хочу пожелать всем педагогам, ученикам, родителям отличного нового учебного года. Пусть он принесет немало новых открытий, будет выдающимся и продуктивным!


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Сегодня в 10:03, просмотров: 309, комментариев: 0


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