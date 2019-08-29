​Закон и порядок 6. Письмо, водка, огурец

Чуя неизбежный эпик фейл по основному профилю деятельности, «Почта России» спешит застолбить за собой как можно больше самых разнообразных функций, дабы начать, наконец, зарабатывать. А на чем можно заработать в России? «Почта банк» уже функционирует, осталось наладить продажу алкоголя и пилюль!

Госкомпания предлагает внести изменения в пять категорий законодательных актов для создания на базе почтовых отделений некоего гибрида почты, банка, МФЦ, алкомаркета, аптеки, медпункта и образовательного (?!) центра. А называться этот симбиоз будет «Центром притяжения» ­– только представьте, как это удобно и притягательно, получить телеграмму и сразу валидол или сто грамм – в зависимости от текста.

Впрочем, определенная логика в действиях «Почты России» есть – там аргументируют подобные экзерсисы отсталостью развития сервиса в малых городах, до 20 тыс. жителей, и деревнях – именно там планируется развернуть основную массу «Центров притяжения», а также ПОПСов (передвижных отделений почтовой связи) и МОПСов (модульные отделения почтовой связи).

Дескать, трудящемуся в небольшом городишке и бутылку-то купить негде, и аспирин в дефиците, а тут мы все в белом, наподобие американского драгстора, где и поили, и лечили одновременно. Приходит человек за пенсией или там денежным переводом, да тут же деньги и оставляет, не отходя от кассы. А заодно еще и давление может измерить и лекцию о вреде пьянства и алкоголизма на селе прослушать. Очень удобно. Еще – бесплатный совет – можно радиоточку установить, вай-фай раздавать и скупку цветметов устроить для полного деревенского счастья.

Но и без этого сервис стоит денег, а именно 85 млрд. руб. из госбюджета – именно столько «Почте России» требуется на модернизацию, ремонт и расширение площадей. Тут, надо полагать, если дело выгорит, совсем не до писем с посылками станет. Впрочем, этим как раз никого не удивишь, а жаль. В той же дремучей Америке ихний Amazon в любую глухомань коробку любого размера за день-два доставит. Поэтому, собственно, Джефф Безос и самый богатый человек в мире. Но нашей почте невдомек, что на прямых своих обязанностях можно озолотиться, рука привычно тянется к бюджету.

Да что там говорить о государственной почте, если даже DHL у нас превращается порой в «Почту России». Рассказали недавно случай: человек из Сургута отправил посылку с подарками в районный центр черноземной области. А там нестыковка – адресат уезжает в пятницу, посылка пришла в областной центр в среду, а машина в райцентр из области ходит только один раз в неделю – во вторник. Стало быть, шансов доставить отправленное вовремя нет. Весь московский офис решал проблему целый день, да так и не решил. Благо нашелся-таки чуткий менеджер и выдал посылку нанятому отправителем (!) таксисту, который и метнулся по адресу за 200 км.

А вы говорите «Почта России». Так что все правильно, пусть лучше водкой торгуют.