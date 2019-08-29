​Школа или дольщики?

«Сургутнефтегазбанк» предложил местным властям вместо строительства школы в 44 мкрн-е отдать участок под жилую застройку. Цель предложения — привлечь бизнес к инвестированию и дострою домов в жилом комплексе «Уютный», территориально расположенном там же. У застройщика «Северстрой» проблемы, поэтому нужно искать компанию, которая сможет окончить работы в ЖК. Однако проблема части дольщиков не должна решаться за счет детей.

Быстрорастущий район ж/д вокзала, где на тысячи жилых квадратных метров всего четыре школы, не должен страдать из-за ошибок одного бизнесмена. Самое абсурдное в предложении «СНГБ» то, что детям дольщиков тоже нужно будет где-то учиться. А ближайшее образовательное учреждение от «Уютного» — школа № 9. В прошлом году там даже День знаний для первоклассников организовывали в две смены. Образовательные объекты переполнены и жертвовать строительством одного из них ради возведения домов (пусть даже самых проблемных) было бы попросту расстрельной акцией для чиновников.

Возможно с этой мыслью, а возможно потому, что администрация привыкла не предпринимать действенных мер по решению проблем этой категории сургутян, руководство мэрии заявило, что не станет выходить с таким предложением к городской думе.

Верно расставленные приоритеты — это в первую очередь работа на будущее. И пока в планах администрации есть строительство школ, не нужно смущать чиновников подобными предложениями.