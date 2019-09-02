День знаний — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов

Дорогие сургутяне!

Уважаемые преподаватели, ученики, студенты и их родители!

От всей души поздравляю вас с Днем Знаний!

1 сентября — начало важного и увлекательного этапа в жизни школьников и студентов. Вас ждут новые знания, которые в современном мире — самый ценный багаж.

С особым нетерпением этого дня ждут вчерашние дошкольники. Радует, что у нас снова рекордное число первоклассников. Свой первый школьный звонок услышат более 6 тысяч юных сургутян. Мы к этому готовились и создали в общеобразовательных учреждениях необходимое количество мест.

Уверен, что всем, кто учится в Сургуте, очень повезло, потому что в нашем городе высокопрофессиональные, самые добрые и справедливые преподаватели, бесконечно преданные своему делу. От вашего труда, уважаемые педагоги, зависит будущее наших детей, Сургута и всей страны! Благодарю вас за трудолюбие и добросовестное отношение к работе, за передовые идеи в подходах к обучению.

Желаю вам вдохновения, успехов и старательных учеников! Всем учащимся – новых открытий, хороших отметок, надежных друзей, а родителям – терпения и радости от достижений детей.