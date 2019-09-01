Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Первое воскресенье сентября – день гордости и признания для всех, кто связал свою жизнь с нефтяной и газовой сферами и символ сенсационного открытия нефтегазоносной Западной Сибири. Именно этот период освоения суровой земли, скрывающей под собой огромные залежи нефти и газа, наполнен испытаниями на прочность и верность общему делу первопроходцев – превращения неприветливого северного края в надёжную экономическую основу нашей страны. Этот славный трудовой путь ветеранов отрасли навсегда вписан в историю нашей страны и для всех нас всегда будет примером мужества и целеустремлённости.

Чествование работников нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение и для всех жителей Сургутского района! Многие из них трудятся в нефтегазовых компаниях, работающих на территории муниципалитета. Кроме того, сами недропользователи вносят весомый вклад в укрепление благополучия района. Благодаря такому продуктивному сотрудничеству, в районе решаются многие вопросы, помогающие улучшить качество жизни населения.

В этот праздничный день я желаю всем работникам нефтегазового комплекса достойно продолжать дело своих знаменитых предшественников. Мы гордимся вашими успехами! Крепкого здоровья всем, новых побед и процветания!