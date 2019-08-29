16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,4897   EUR  73,3847  

​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине

В Сургуте начались судебные заседания по делу о вымогательстве, клевете и распространении порнографии

Сегодня, 29 августа, в Сургутском городском суде пройдет первое заседание по делу скандально известного в Югре журналиста Эдуарда Шмонина. Процесс состоится в закрытом режиме. Создатель портала «Чиновник.ру» и интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» обвиняется в ряде преступлений: клевета, незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, распространение порнографии, вымогательство. Максимальный срок, который грозит ему, если вина будет доказана, — 15 лет тюрьмы. Какие темы поднимал журналист, какую репутацию он заработал за 20 лет стажа и почему его ненавидит вся югорская элита — разбиралась редакция СИА-ПРЕСС.

1. Шмонин имеет судимости.

СМИ, сообщая о биографии Эдуарда Шмонина, упоминают, что в 1995 году он обвинялся в серии квартирных краж. Наказание отбывал в СИЗО, но якобы в колонию так и не попал.

2. Он создатель нескольких СМИ.

Шмонин в разное время организовал городские журналы «Сургут» и «Север Ньюс», создал портал о местной политике и ее деятелях «Чиновник.ру» и до сих пор состоит главным редактором проекта «ОТВ Югра».

На имя Шмонина зарегистрированы действующее ООО «Общественное Телевидение Югры» и ликвидированные ООО «Время Ч», ООО «Издательский дом Сургут».

3. Подсудимый обманывал своих работников.

Десятки жителей Югры: журналисты, дизайнеры, фотографы, рекламные менеджеры, водители — жаловались и обращались в суд, потому что Шмонин отказывался платить им зарплату за проделанную работу. Помимо этого, бывшие подчиненные Эдуарда признавались, что сотрудничать с ним сложно и характеризовали руководителя как высокомерного хама и безграмотного редактора.

4. Шмонин предпочитает расследовательский жанр.

В основном темами его текстов и сюжетов являются случаи коррупции в муниципальных администрациях, окружных структурах, правоохранительных органах.

Правда, четких подтверждений этих фактов Шмонин не предоставляет.

Еще он любит писать статьи про личную жизнь югорских випов. Например о том, кто из чиновников и коллег по цеху с кем спит. В числе жертв были губернатор Наталья Комарова, депутаты думы Нижневартовска и вся редакция телекомпании «СургутИнформТВ».

Шмонин первый слева, в заднем ряду. Фото: Znak.com.

Кроме того, Шмонин нередко «разоблачает» представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди медийных персон округа. Обычно он клеймит гомосексуалами своих врагов и просто людей, которые ему не нравятся. Был случай, когда Шмонин назвал геем журналиста, однако из-за отсутствия его фотографий в сети, пришлось использовать снимок корреспондента с женой, а супругу из кадра вырезать.

По словам источников, избежать клеветы можно было, заплатив. Якобы у Шмонина существовал «блок на негатив», — платишь определенную сумму (по слухам, исчисляемую в несколько миллионов рублей), чтобы не становиться героем расследований.

5. Шмонин в здании югорской думы подрался с коллегой.

В октябре 2016 года на заседании нового созыва думы Югры в Ханты-Мансийске у (на тот момент) редактора «СургутИнформТВ» Виталия Щербакова и Эдуарда Шмонина произошел конфликт. Инициатором стычких стал последний. Шмонин предложил Щербакову выйти «поговорить» на улицу, а получив отказ, ударил его головой в лоб.

6. Журналисты требовали забрать лицензию у «Чиновник.ру».

В ноябре 2016 года многие сургутские СМИ подписали письмо, адресованное Роскомнадзору, в котором просили лишить лицензии портал «Чиновник.ру» и «ОТВ Югра». Они заявили, что материалы редакции Шмонина не имеют отношения к журналистике и порочат профессию.

7. Обвиняемый распространял порнографию с якобы участием чиновников.

Эдуард Шмонин распространил в сети видео, где содержатся порнографические материалы. На ролике изображен интимный процесс с участием двух мужчин. По словам сотрудников «Чинвоник.ру», одним из партнеров был парламентарий из Нижневартовска.

Как говорят источники СИА-ПРЕСС, это действие стало главной ошибкой в карьере Шмонина. «Если бы он и дальше копошился в грязи, никто бы его не тронул. Но такое стерпеть не смогли», — заявляют инсайдеры.

Говорят, что депутата принудили к участию в видеоролике под угрозами расправы. В итоге пострадавший попросил защиты у ФСБ и даже был под охраной вывезен за пределы округа.

8. Подсудимый заявлял об угрозах со стороны силовиков.

Шмонин в феврале 2017 года на сайте «ОТВ Югра» сообщил, что сотрудники силовых стуктур выгоняли его из города, угрожая сфабриковать на него дело. «Я, Эдуард Шмонин, намерен заявить о том, что в ходе обыска, который проводился 12 февраля 2017 года у меня в квартире, один из сотрудников силовых структур подошел ко мне, приблизившись вплотную, и вполголоса произнес угрозы, смысл которых сводится к тому, чтобы я в ближайшее время уехал из города и покинул его навсегда, а то мне подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей, – заявил журналист. – Поэтому имею намерение известить всех о том, что я не употребляю наркотиков, не ношу их в карманах и не перевожу их в машине, не храню у себя дома, а также не владею оружием или боеприпасами. Если у меня в ближайшие дни обнаружат психотропные вещества, оружие или патроны, то это действие и его последствия будут результатом заранее спланированной провокации».

Фото: Znak.com

9. Эдуарда Шмонина однажды нашли за рулем угнанного автомобиля, который разыскивал Интерпол.

В феврале 2017 года в Нефтеюганском районе сотрудники полиции задержали угнанный и объявленный в розыск Интерполом внедорожник Toyota Sequoia. За рулем автомобиля был Эдуард Шмонин, который заявил, что машина принадлежит ему, после чего силовики отпустили его, не найдя оснований задерживать.

10. Шмонин женат.

У Эдуарда Шмонина есть супруга, но кто она — неизвестно. Также в открытых источниках нет упоминаний о детях создателя «Чиновник.ру».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

29 августа в 09:01, просмотров: 2055, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
29 августа в 09:19
Прочитал и вспомнил одну старую песню:
ЦАРЬ НИКОЛАШКА
Царь Николашка, самодержец всей Руси,
Хотя на морду он не очень был красив,
При нем водились караси,
При нем плодились пороси,
И, в общем, было чем поддать и закусить.
Но в феврале его маненечко того,
И тут всю правду мы узнали про него:
Что он рабочих не любил,
Что он евреев изводил
И что не видел дальше носа своего.

Отец Иосиф был народный наш отец,
Он строил ГЭС, он строил ГРЭС, он строил ТЭЦ.
При нем колхозы поднялись,
У лорда слезы пролились,
Капитализму наступил при нем конец.
Ну а потом его маненечко того,
И тут всю правду мы узнали про него:
Что он марксизму изменил,
Что многих жизни он лишил,
И что сидели все в тюрьме до одного.

Швондер
не нравится
29 августа в 09:22
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Моби
не нравится
29 августа в 10:49
Ну вас-то за этот заголовок тоже можно привлечь
Швондер
не нравится
29 августа в 11:16
Ну обиделись, пардон. Шмоня - настоящий расследователь. Не то что некоторые остальные
Мимо проходивший
не нравится
30 августа в 06:40
когда вымогатель стал коллегой журналистам?
kosha
не нравится
30 августа в 21:01
Если он выставлял неблаговидные дела чиновников ,аморальный образ жизни,так это его гражданский долг - таким не место в нашем обществе , а не вмешательство в личную жизнь. Даже КПСС в таких случаях не церемонилась со своими - разборки на бюро за аморалку.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Сибпромстрой предоставил переселенцам из аварийных домов Сургута квартиры с парковочными местами

​Сибпромстрой предоставил переселенцам из аварийных домов Сургута квартиры с парковочными местами
Марина Романова 30 августа в 21:57
182 0
​Эдуард Шмонин: «Вы можете представить, сколько будут рассматривать дело, если я заявил 121 свидетеля и еще прокуратура 76»

​Эдуард Шмонин: «Вы можете представить, сколько будут рассматривать дело, если я заявил 121 свидетеля и еще прокуратура 76»
Создатель портала «Чиновник.ру» рассказал об уголовном разбирательстве в интервью СИА-ПРЕСС
Анастасия Якупова 30 августа в 16:35
458 0
Я не являюсь сторонником передачи теплосетей в концессию

Я не являюсь сторонником передачи теплосетей в концессию
Два маленьких предложения в многостраничном федеральном законе имеют огромное значение для экономики
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 30 августа в 16:30
565 0
​Путина обманывают

​Путина обманывают
Кто честно скажет Его Величеству, что нулевой экономический рост и падение реальных доходов, начиная с 2013 года, — это не какая-то неожиданная флуктуация, а результат политики, которую он последовательно проводил все 19 лет своего правления?
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 30 августа в 14:57
662 0
В Сургуте продолжается ремонт автомобильных дорог

В Сургуте продолжается ремонт автомобильных дорог
Строители используют любое погожее время суток для производства работ
Владимир Гончаров, член рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог в Сургуте 29 августа в 16:18
727 3
​Сколько стоит создание нового перинатального центра Сургута и какие проблемы возникали в ходе его строительства?

​Сколько стоит создание нового перинатального центра Сургута и какие проблемы возникали в ходе его строительства?
Интервью с застройщиком Окружного центра охраны материнства и детства «ВИС-Инфраструктура»
Анастасия Якупова 29 августа в 13:54
928 5
​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине

​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине
В Сургуте начались судебные заседания по делу о вымогательстве, клевете и распространении порнографии
Анастасия Якупова 29 августа в 09:01
2054 5
​Закон и порядок 6. Письмо, водка, огурец

​Закон и порядок 6. Письмо, водка, огурец
Чуя неизбежный эпик фейл по основному профилю деятельности, «Почта России» спешит застолбить за собой как можно больше самых разнообразных функций, дабы начать, наконец, зарабатывать
Олег Владимиров 29 августа в 11:50
693 0
Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ
Светлана Брюхова 28 августа в 17:44
787 1
​Место под солнцем

​Место под солнцем
Сибпромстрой предоставил благоустроенные квартиры для трех сотен семей Сургута и Сургутского района, проживавших в аварийном жилье
Марина Романова 28 августа в 17:07
737 1
Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города

Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города
Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов
Владимир Болотов, депутат думы Сургута 28 августа в 15:53
1165 18
Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет
Концессия позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута 27 августа в 20:39
1816 50
Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно

Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно
Нужны заимствования, но при таких больших объемах ставка может составить около 13 процентов.
Анна Шерстнева, заместитель главы Сургута 27 августа в 15:15
1130 14
Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов

Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов
Обвиняют всех: подрядчиков, управляющие компании, Югорский фонд капремонта и даже администрацию Сургута
Анастасия Семихатских 26 августа в 09:31
1101 4
Несгибаемое

Несгибаемое
Северные территории и наш Сургут – это сосредоточие таких людей: волевых, с железным характером, идущих вперед, порой не замечая препятствий
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 августа в 12:43
976 11
​Сургут за неделю. Хочется материнства…

​Сургут за неделю. Хочется материнства…
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 25 августа в 18:23
1055 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика