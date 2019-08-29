​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине

Сегодня, 29 августа, в Сургутском городском суде пройдет первое заседание по делу скандально известного в Югре журналиста Эдуарда Шмонина. Процесс состоится в закрытом режиме. Создатель портала «Чиновник.ру» и интернет-проекта «Общественное телевидение Югры» обвиняется в ряде преступлений: клевета, незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни, распространение порнографии, вымогательство. Максимальный срок, который грозит ему, если вина будет доказана, — 15 лет тюрьмы. Какие темы поднимал журналист, какую репутацию он заработал за 20 лет стажа и почему его ненавидит вся югорская элита — разбиралась редакция СИА-ПРЕСС.

1. Шмонин имеет судимости.

СМИ, сообщая о биографии Эдуарда Шмонина, упоминают, что в 1995 году он обвинялся в серии квартирных краж. Наказание отбывал в СИЗО, но якобы в колонию так и не попал.

2. Он создатель нескольких СМИ.

Шмонин в разное время организовал городские журналы «Сургут» и «Север Ньюс», создал портал о местной политике и ее деятелях «Чиновник.ру» и до сих пор состоит главным редактором проекта «ОТВ Югра».

На имя Шмонина зарегистрированы действующее ООО «Общественное Телевидение Югры» и ликвидированные ООО «Время Ч», ООО «Издательский дом Сургут».

3. Подсудимый обманывал своих работников.

Десятки жителей Югры: журналисты, дизайнеры, фотографы, рекламные менеджеры, водители — жаловались и обращались в суд, потому что Шмонин отказывался платить им зарплату за проделанную работу. Помимо этого, бывшие подчиненные Эдуарда признавались, что сотрудничать с ним сложно и характеризовали руководителя как высокомерного хама и безграмотного редактора.

4. Шмонин предпочитает расследовательский жанр.

В основном темами его текстов и сюжетов являются случаи коррупции в муниципальных администрациях, окружных структурах, правоохранительных органах.

Правда, четких подтверждений этих фактов Шмонин не предоставляет.

Еще он любит писать статьи про личную жизнь югорских випов. Например о том, кто из чиновников и коллег по цеху с кем спит. В числе жертв были губернатор Наталья Комарова, депутаты думы Нижневартовска и вся редакция телекомпании «СургутИнформТВ».

Шмонин первый слева, в заднем ряду. Фото: Znak.com.

Кроме того, Шмонин нередко «разоблачает» представителей нетрадиционной сексуальной ориентации среди медийных персон округа. Обычно он клеймит гомосексуалами своих врагов и просто людей, которые ему не нравятся. Был случай, когда Шмонин назвал геем журналиста, однако из-за отсутствия его фотографий в сети, пришлось использовать снимок корреспондента с женой, а супругу из кадра вырезать.

По словам источников, избежать клеветы можно было, заплатив. Якобы у Шмонина существовал «блок на негатив», — платишь определенную сумму (по слухам, исчисляемую в несколько миллионов рублей), чтобы не становиться героем расследований.

5. Шмонин в здании югорской думы подрался с коллегой.

В октябре 2016 года на заседании нового созыва думы Югры в Ханты-Мансийске у (на тот момент) редактора «СургутИнформТВ» Виталия Щербакова и Эдуарда Шмонина произошел конфликт. Инициатором стычких стал последний. Шмонин предложил Щербакову выйти «поговорить» на улицу, а получив отказ, ударил его головой в лоб.

6. Журналисты требовали забрать лицензию у «Чиновник.ру».

В ноябре 2016 года многие сургутские СМИ подписали письмо, адресованное Роскомнадзору, в котором просили лишить лицензии портал «Чиновник.ру» и «ОТВ Югра». Они заявили, что материалы редакции Шмонина не имеют отношения к журналистике и порочат профессию.

7. Обвиняемый распространял порнографию с якобы участием чиновников.

Эдуард Шмонин распространил в сети видео, где содержатся порнографические материалы. На ролике изображен интимный процесс с участием двух мужчин. По словам сотрудников «Чинвоник.ру», одним из партнеров был парламентарий из Нижневартовска.

Как говорят источники СИА-ПРЕСС, это действие стало главной ошибкой в карьере Шмонина. «Если бы он и дальше копошился в грязи, никто бы его не тронул. Но такое стерпеть не смогли», — заявляют инсайдеры.

Говорят, что депутата принудили к участию в видеоролике под угрозами расправы. В итоге пострадавший попросил защиты у ФСБ и даже был под охраной вывезен за пределы округа.

8. Подсудимый заявлял об угрозах со стороны силовиков.

Шмонин в феврале 2017 года на сайте «ОТВ Югра» сообщил, что сотрудники силовых стуктур выгоняли его из города, угрожая сфабриковать на него дело. «Я, Эдуард Шмонин, намерен заявить о том, что в ходе обыска, который проводился 12 февраля 2017 года у меня в квартире, один из сотрудников силовых структур подошел ко мне, приблизившись вплотную, и вполголоса произнес угрозы, смысл которых сводится к тому, чтобы я в ближайшее время уехал из города и покинул его навсегда, а то мне подбросят наркотики или оружие, из которого убивали людей, – заявил журналист. – Поэтому имею намерение известить всех о том, что я не употребляю наркотиков, не ношу их в карманах и не перевожу их в машине, не храню у себя дома, а также не владею оружием или боеприпасами. Если у меня в ближайшие дни обнаружат психотропные вещества, оружие или патроны, то это действие и его последствия будут результатом заранее спланированной провокации».

Фото: Znak.com

9. Эдуарда Шмонина однажды нашли за рулем угнанного автомобиля, который разыскивал Интерпол.

В феврале 2017 года в Нефтеюганском районе сотрудники полиции задержали угнанный и объявленный в розыск Интерполом внедорожник Toyota Sequoia. За рулем автомобиля был Эдуард Шмонин, который заявил, что машина принадлежит ему, после чего силовики отпустили его, не найдя оснований задерживать.

10. Шмонин женат.

У Эдуарда Шмонина есть супруга, но кто она — неизвестно. Также в открытых источниках нет упоминаний о детях создателя «Чиновник.ру».