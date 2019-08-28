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Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ

Чем опасны грибы?

Лесные грибы являются не самым безопасным продуктом питания, однако на Севере они многими любимы и часто появляются в рационе питания.

В первую очередь, грибы являются тяжелой и трудноперевариваемой пищей для человека. Экстрактивные вещества, содержащиеся в грибах, могут привести к обострению имеющихся хронических заболеваний. Грибам также свойственно собирать в себя вредные вещества из окружающей среды (соли тяжёлых металлов, радионуклиды и другие).

Детям до семи лет и людям преклонного возраста не рекомендуется употреблять их в пищу.

Как правильно собирать грибы?

При сборе необходимо уметь отличать съедобные грибы от ядовитых. Грибы следует тщательно осматривать. Они не должны быть старыми, пересохшими или содержать признаки червивости.

Как обрабатывать?

После сбора свежие грибы необходимо обработать в течении 3-4 часов. Для этого их нужно тщательно промыть и замочить в холодной воде с поваренной солью на 2-3 дня при температуре +20 градусов. После этого грибы необходимо отварить в два захода по 15-20 минут (воду менять). Потом грибы нужно промыть, отжать и только после этого готовить.

Как хранить?

Грибы и блюда из них являются скоропортящимися продуктами. Есть их рекомендуется сразу после приготовления и хранить более двух часов.

Не рекомендуется хранить соленые грибы в оцинкованной и медной посуде.

Как готовить?

Готовить грибы нужно только после тщательной обработки.

Засоленные грибы могут быть поданы на стол не раньше установленного срока. Для каждого вида грибов он свой: рыжики – через 5-6 дней хранения, грузди – через 30-35 дней, волнушки – через 40 дней, а валуи – через 50-60 дней хранения.

Консервировать каждый вид грибов лучше отдельно. Разные грибы переносят по-разному кипячение и имеют разные сроки созревания. Для укупорки банок следует использовать пластмассовые крышки. Хранить консервы необходимо в холодных условиях.

Перед сушкой грибов не рекомендуется их мыть, так как они быстро впитывают влагу и подвержены риску быстро испортиться.

Важно!

Не стоит приобретать приготовленные грибы у частных лиц и в местах, не установленных для торговли. К продаже грибов на рынке допускаются только свежие или сухие грибы.

«Категорически запрещается реализация смеси грибов, грибов солёных, маринованных, вареных, грибной икры, салатов, грибных консервов, изготовленных в домашних условиях, поскольку очень высок риск заболевания ботулизмом», – сообщает роспотребнадзор Югры.

Ботулизм – это тяжёлое токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга, протекающее с преобладанием офтальмоплегического и бульбарного синдромов.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 61, комментариев: 0


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