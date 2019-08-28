​Место под солнцем

В Сургуте и Сургутском районе – большое событие. Новоселами в ближайшее время станут более трехсот семей, десятки лет проживавших в деревянных домах, некоторое время назад признанных аварийными.

По региональной программе переселения граждан из аварийного жилья администрация Сургута выкупила 246 квартир, Сургутского района – пока 55. Но с учетом, что в Сургутском районе, конкретно – в поселке Белый Яр, это уже второе новоселье в текущем году, на самом деле цифра гораздо внушительнее: 160 квартир. И это тоже не итог: к концу третьего квартала готовиться к переезду могут еще столько же семей. Многоэтажка, районные власти которую планируют выкупить власти у ведущего регионального застройщика – компании «Сибпромстрой», уже находится на завершающей стадии строительства. Сургутских новоселов – в городской черте – к концу года тоже станет больше. Уже в сентябре администрация планирует покупку еще 58 квартир, а на сегодняшний день уже около двухсот семей получили заветные ключи. Всего до конца года новоселами должны стать жители Сургута из шестиста квартир в аварийных домах, запланированных под снос.

Бренд строительной компании позволяет быть уверенным, что планы властей будут реализованы. Дома, квартиры в которых предназначены для выполнения региональных жилищных программ, или полностью готовы и отчасти даже заселены, или находятся в высокой степени готовности. А компания практически никогда не переносила сроки вводов своих объектов, тем более, если речь идет о реализации госпрограмм с жестким графиком, а не продаже квартир в рыночных условиях.

— Мы понимаем, что это важный социальный запрос, который необходимо выполнять, — пояснил генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория» Андрей Сурлевич. — А кроме нас участвовать в муниципальных аукционах на предоставление жилья эконом-класса на территории Сургута и Сургутского района, пожалуй, больше некому.

Действительно, на строительном рынке северо-западной части Югры компаний, готовых продать бюджету такой большой объем жилья, к тому же по цене чуть более 50 тысяч рублей за квадратный метр, просто нет. Рыночная стоимость квадрата превышает 75 тысяч рублей за квадратный метр, при этом – не в готовом доме, а в строящемся, сроки ввода в эксплуатацию которого, как показывает практика, могут быть значительно нарушены. Потому у местных властей именно на Сибпромстрой вся надежда.

Кстати, в этом году застройщик решил вопрос с нехваткой бесплатных парковочных мест для жителей домов, квартиры в которых предоставляются очередникам по программам переселения. Теснота во дворах многоэтажек была основным нареканием в адрес застройщика как со стороны новоселов из числа льготников, оказывающихся самостоятельно приобретать машиноместо в подземном паркинге, так и со стороны жильцов, купивших и квартиру, и место в подземном гараже, но вынужденных терпеть автохамов в своем дворе.

Решение проблемы получилось спонтанным, но изящным. Под программу переселения Сибпромстрой предложил обеим администрациям жилые комплексы не с подземными паркингами, а с бесплатной наземной парковкой на территориях микрорайонов. В Сургуте это малоэатжный ЖК «Дорожный», в пос. Белый Яр – дома по ул. Фадеева. Соотношение «количество квартир – количество машиномест» в обоих ЖК – один к одному. Так что если в числе переселенцев-льготников не окажется заядлых коллекционеров автомобилей, то места под солнцем – на парковках возле дома – должно хватить всем.