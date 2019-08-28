16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,4127   EUR  73,6583  

​Место под солнцем

Сибпромстрой предоставил благоустроенные квартиры для трех сотен семей Сургута и Сургутского района, проживавших в аварийном жилье

В Сургуте и Сургутском районе – большое событие. Новоселами в ближайшее время станут более трехсот семей, десятки лет проживавших в деревянных домах, некоторое время назад признанных аварийными.

По региональной программе переселения граждан из аварийного жилья администрация Сургута выкупила 246 квартир, Сургутского района – пока 55. Но с учетом, что в Сургутском районе, конкретно – в поселке Белый Яр, это уже второе новоселье в текущем году, на самом деле цифра гораздо внушительнее: 160 квартир. И это тоже не итог: к концу третьего квартала готовиться к переезду могут еще столько же семей. Многоэтажка, районные власти которую планируют выкупить власти у ведущего регионального застройщика – компании «Сибпромстрой», уже находится на завершающей стадии строительства. Сургутских новоселов – в городской черте – к концу года тоже станет больше. Уже в сентябре администрация планирует покупку еще 58 квартир, а на сегодняшний день уже около двухсот семей получили заветные ключи. Всего до конца года новоселами должны стать жители Сургута из шестиста квартир в аварийных домах, запланированных под снос.

Бренд строительной компании позволяет быть уверенным, что планы властей будут реализованы. Дома, квартиры в которых предназначены для выполнения региональных жилищных программ, или полностью готовы и отчасти даже заселены, или находятся в высокой степени готовности. А компания практически никогда не переносила сроки вводов своих объектов, тем более, если речь идет о реализации госпрограмм с жестким графиком, а не продаже квартир в рыночных условиях.

— Мы понимаем, что это важный социальный запрос, который необходимо выполнять, — пояснил генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория» Андрей Сурлевич. — А кроме нас участвовать в муниципальных аукционах на предоставление жилья эконом-класса на территории Сургута и Сургутского района, пожалуй, больше некому.

Действительно, на строительном рынке северо-западной части Югры компаний, готовых продать бюджету такой большой объем жилья, к тому же по цене чуть более 50 тысяч рублей за квадратный метр, просто нет. Рыночная стоимость квадрата превышает 75 тысяч рублей за квадратный метр, при этом – не в готовом доме, а в строящемся, сроки ввода в эксплуатацию которого, как показывает практика, могут быть значительно нарушены. Потому у местных властей именно на Сибпромстрой вся надежда.

Кстати, в этом году застройщик решил вопрос с нехваткой бесплатных парковочных мест для жителей домов, квартиры в которых предоставляются очередникам по программам переселения. Теснота во дворах многоэтажек была основным нареканием в адрес застройщика как со стороны новоселов из числа льготников, оказывающихся самостоятельно приобретать машиноместо в подземном паркинге, так и со стороны жильцов, купивших и квартиру, и место в подземном гараже, но вынужденных терпеть автохамов в своем дворе.

Решение проблемы получилось спонтанным, но изящным. Под программу переселения Сибпромстрой предложил обеим администрациям жилые комплексы не с подземными паркингами, а с бесплатной наземной парковкой на территориях микрорайонов. В Сургуте это малоэатжный ЖК «Дорожный», в пос. Белый Яр – дома по ул. Фадеева. Соотношение «количество квартир – количество машиномест» в обоих ЖК – один к одному. Так что если в числе переселенцев-льготников не окажется заядлых коллекционеров автомобилей, то места под солнцем – на парковках возле дома – должно хватить всем.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:07, просмотров: 132, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ
Светлана Брюхова Сегодня в 17:44
60 0
​Место под солнцем

​Место под солнцем
Сибпромстрой предоставил благоустроенные квартиры для трех сотен семей Сургута и Сургутского района, проживавших в аварийном жилье
Марина Романова Сегодня в 17:07
131 0
Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города

Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города
Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов
Владимир Болотов, депутат думы Сургута Сегодня в 15:53
280 8
Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет
Концессия позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута 27 августа в 20:39
1397 50
Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно

Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно
Нужны заимствования, но при таких больших объемах ставка может составить около 13 процентов.
Анна Шерстнева, заместитель главы Сургута 27 августа в 15:15
887 8
На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде

На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде
Как работают сотрудники ГИМС, Природнадзора и Рыбоохраны, как выглядят реки вокруг Сургута и почему в эти реки нельзя не влюбиться
Илья Низовских 26 августа в 13:48
1034 2
Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов

Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов
Обвиняют всех: подрядчиков, управляющие компании, Югорский фонд капремонта и даже администрацию Сургута
Анастасия Семихатских 26 августа в 09:31
992 4
Несгибаемое

Несгибаемое
Северные территории и наш Сургут – это сосредоточие таких людей: волевых, с железным характером, идущих вперед, порой не замечая препятствий
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 августа в 12:43
870 9
​Сургут за неделю. Хочется материнства…

​Сургут за неделю. Хочется материнства…
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 25 августа в 18:23
966 0
Наджа-Лига здорового футбола 5х5

Наджа-Лига здорового футбола 5х5
Анна Калугина 23 августа в 17:12
1234 0
​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте

​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 августа в 16:20
1690 3
​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание

​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание
Горожане считают, что строительство незаконное
Анастасия Якупова 23 августа в 11:48
1397 2
Не использовать новую технологию было бы преступлением

Не использовать новую технологию было бы преступлением
Применение холодного пластика увеличивает затраты на дорожную разметку в два раза, но при этом осмотр показал, что благодаря такому методу разметка остается в почти неизменном состоянии весь год
Рустем Юсупов, эксперт регионального штаба ОНФ в Югре 23 августа в 09:11
672 7
Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Выборы всякие нужны, выборы всякие важны
Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов
Сергей Антонов, сургутянин 21 августа в 10:21
1778 44
Сургут за неделю. Очень много трэша

Сургут за неделю. Очень много трэша
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 18 августа в 17:31
2005 2
​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года

​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года
Как это – работать четыре дня в неделю? Да еще без потери заработка, как обещают парламентарии
Олег Владимиров 18 августа в 09:06
1255 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика