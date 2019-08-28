16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,4127   EUR  73,6583  

Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города

Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов

В понедельник, 26 августа, состоялась встреча рабочей группы по вопросу передачи сургутских теплосетей в концессию. У тех, кто там присутствовал, возникла масса вопросов к проекту. Своим мнением о концессии с корреспондентом СИА-ПРЕСС поделился депутат сургутской думы Владимир Болотов.

Нет ни тарифа на подключение, ни понимания того, каким будет повышение стоимости тепла. Есть пока идея, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить дальнейшую застройку города и развития системы теплоснабжения. А дальше должен быть расчет финансовой модели. Ее пока тоже нет.

Мне хотелось бы, чтобы была конкуренция среди разных компаний, а город мог выбирать из четырех, пяти, шести вариантов. Что, кто-то говорит, что только «Вектор» может участвовать? Сама процедура концессии предполагает конкурсные механизмы. Там в любом случае будет время, чтобы все желающие смогли подать соответствующую заявку на участие.

Меня тоже не радует, что эта концессия, по существу, на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города. С другой стороны, я понимаю, что тех денег, которые требуются нам на модернизацию системы, нет. Да, есть варианты бюджетного кредита. Но кто-то за это все равно должен заплатить. ГТС? При годовой выручке где-то в районе двух миллиардов рублей, у него нет прибыли. Вернее, есть, но около 20-30 миллионов рублей.

Кстати, про ГТС. Нам сказали, что предприятие на какое-то время остается, но фактически все работники переходят в новую компанию. Уже высказывались опасения, что все старое разрушат до основания. Хотелось бы следить за этим процессом.

Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов. Но если критикуешь, предложи внятную альтернативу.Что можно сделать по-другому? Альтернативой могли бы быть длинные государственные деньги. Именно бюджетные кредиты, потому что банковские в эту модель не вписываются.

Вот смотрите. Есть хлебозавод. У него есть своя котельная. В ней зимой сломался насос, который обеспечивает предприятие теплом. Завод вынужден пойти на нарушение, заработать штраф. Почему? Для того, чтобы купить насос, он был обязан объявить торги, через два месяца их отыграть, если никто не пожаловался в ФАС, и только после этого купить насос. Это ему предписывает 94-й федеральный закон, который обязателен для всех муниципальных предприятий. Как в этих условиях он может обеспечить быстроту реагирования? У частных компаний есть свои плюсы. Они свободны от этих процедурных моментов.

Я сам несколько раз смотрел разные модели концессии и могу сказать, что никогда бы не полез в это дело. Потому что там контролирующих и проверяющих раза в два больше, чем тех, кто будет строить эти объекты.

У нас, как у депутатов, конечно, есть опасения, что когда будет рост тарифов, а он будет, претензии возникнут к нам. Потому мы и задаем эти вопросы. Что конкретно должно быть модернизировано и построено? Должен ли будет муниципалитет платить концессионеру за подключение социальных объектов к теплосетям? Это будет понятно, когда появится финансово-экономическая модель, а ее покажут в сентябре.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:53, просмотров: 284, комментариев: 8


QR код
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 16:13
А что обсуждали-то, если никаких расчетов нет? Разве не должна впереди экономика идти?
В такой-то срок планируется то-то и то-то.
Для этого требуется обеспечение тем-то в таком-то количестве.
Для этого необходимо произвести модернизацию на таких-то участках в такой-то срок, закупив столько-то расходных материалов.
На это требуется такая-то сумма денег.
Эту сумму можно взять там-то или там-то под такой процент на такой-то срок. "ПЕРЕПЛАТА по кредиту" составит столько-то.
=> И только вот тут собираются, потому что "а вот ещё такой вариант давайте обсудим".
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:33
Ну вот, здесь же на Сиа, кроме способов модернизации системы теплоснабжения города через концессию и кредит, еще и обсуждали необходимость этой самой модернизации. Есть же альтернативные способы тепла. Сибпромстрой вон целые ЖК с альтернативным теплом строит. Если уж хотят сделать Америку, то пусть во всем будет Америка. И в доходах населения, кстати, тоже. И сколько еще Сургуту объективно расти? То, что есть строительство жилья и то буксует.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:38
Походу, в Сургуте скоро только ГРЭС останется и громадный перинатальный центр, если успеют достроить до того, как призраком станет.
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 16:59
Вот была уверена, что кроме Болотова никто слова не скажет про планируемую аферу. А то, что это действо только так можно назвать, как раз и доказывает Владимир Николаевич. Никаких экономически разумных выкладок нет, есть только обещания якобы светлого будущего для города и горожан. Проходили - знаем. У некоторых все ещё лапша на ушах. Кроме роста тарифов для населения, ничего с такими планами мэрии не просматривается.
Швондер
не нравится
Сегодня в 17:34
Два австрийца - Би и Бо - уже обтяпали несколько городов со своим стс-ом. Качают деньги и ни фига не модернизируют.
Тут коррупцией не просто пахнет - воняет.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:56
Вот, где «Сволочи».
старик Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:04
а чего в кавычках то?
Сергей Б старик
не нравится
Сегодня в 18:07
У Осьминкиной заголовок слямзил.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ

Как правильно выбирать и готовить грибы // ИНСТРУКЦИЯ
Светлана Брюхова Сегодня в 17:44
60 0
​Место под солнцем

​Место под солнцем
Сибпромстрой предоставил благоустроенные квартиры для трех сотен семей Сургута и Сургутского района, проживавших в аварийном жилье
Марина Романова Сегодня в 17:07
131 0
Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города

Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города
Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов
Владимир Болотов, депутат думы Сургута Сегодня в 15:53
280 8
Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет
Концессия позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута 27 августа в 20:39
1397 50
Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно

Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно
Нужны заимствования, но при таких больших объемах ставка может составить около 13 процентов.
Анна Шерстнева, заместитель главы Сургута 27 августа в 15:15
887 8
На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде

На них спускают собак и зовут на разборки: один рабочий день инспекторов на воде
Как работают сотрудники ГИМС, Природнадзора и Рыбоохраны, как выглядят реки вокруг Сургута и почему в эти реки нельзя не влюбиться
Илья Низовских 26 августа в 13:48
1034 2
Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов

Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов
Обвиняют всех: подрядчиков, управляющие компании, Югорский фонд капремонта и даже администрацию Сургута
Анастасия Семихатских 26 августа в 09:31
992 4
Несгибаемое

Несгибаемое
Северные территории и наш Сургут – это сосредоточие таких людей: волевых, с железным характером, идущих вперед, порой не замечая препятствий
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 26 августа в 12:43
870 9
​Сургут за неделю. Хочется материнства…

​Сургут за неделю. Хочется материнства…
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 25 августа в 18:23
966 0
Наджа-Лига здорового футбола 5х5

Наджа-Лига здорового футбола 5х5
Анна Калугина 23 августа в 17:12
1234 0
​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте

​Вырос в суровом Челябинске: 10 фактов о новом замглавы Сургута по строительству Владимире Шмидте
Редакция СИА-ПРЕСС 23 августа в 16:20
1690 3
​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание

​В Сургуте на месте шиномонтажки, где убили чиновников, возводят новое здание
Горожане считают, что строительство незаконное
Анастасия Якупова 23 августа в 11:48
1397 2
Не использовать новую технологию было бы преступлением

Не использовать новую технологию было бы преступлением
Применение холодного пластика увеличивает затраты на дорожную разметку в два раза, но при этом осмотр показал, что благодаря такому методу разметка остается в почти неизменном состоянии весь год
Рустем Юсупов, эксперт регионального штаба ОНФ в Югре 23 августа в 09:11
672 7
Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Выборы всякие нужны, выборы всякие важны
Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов
Сергей Антонов, сургутянин 21 августа в 10:21
1778 44
Сургут за неделю. Очень много трэша

Сургут за неделю. Очень много трэша
Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров 18 августа в 17:31
2005 2
​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года

​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года
Как это – работать четыре дня в неделю? Да еще без потери заработка, как обещают парламентарии
Олег Владимиров 18 августа в 09:06
1255 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика