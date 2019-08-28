Меня не радует, что эта концессия на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города

В понедельник, 26 августа, состоялась встреча рабочей группы по вопросу передачи сургутских теплосетей в концессию. У тех, кто там присутствовал, возникла масса вопросов к проекту. Своим мнением о концессии с корреспондентом СИА-ПРЕСС поделился депутат сургутской думы Владимир Болотов.

Нет ни тарифа на подключение, ни понимания того, каким будет повышение стоимости тепла. Есть пока идея, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить дальнейшую застройку города и развития системы теплоснабжения. А дальше должен быть расчет финансовой модели. Ее пока тоже нет.

Мне хотелось бы, чтобы была конкуренция среди разных компаний, а город мог выбирать из четырех, пяти, шести вариантов. Что, кто-то говорит, что только «Вектор» может участвовать? Сама процедура концессии предполагает конкурсные механизмы. Там в любом случае будет время, чтобы все желающие смогли подать соответствующую заявку на участие.

Меня тоже не радует, что эта концессия, по существу, на очень долгий срок отнимает у нас контроль за системой теплоснабжения города. С другой стороны, я понимаю, что тех денег, которые требуются нам на модернизацию системы, нет. Да, есть варианты бюджетного кредита. Но кто-то за это все равно должен заплатить. ГТС? При годовой выручке где-то в районе двух миллиардов рублей, у него нет прибыли. Вернее, есть, но около 20-30 миллионов рублей.

Кстати, про ГТС. Нам сказали, что предприятие на какое-то время остается, но фактически все работники переходят в новую компанию. Уже высказывались опасения, что все старое разрушат до основания. Хотелось бы следить за этим процессом.

Сама концепция, что какие-то крупные монополисты забирают систему жизнеобеспечения города в свое управление и зарабатывают на этом, вызывает много вопросов. Но если критикуешь, предложи внятную альтернативу.Что можно сделать по-другому? Альтернативой могли бы быть длинные государственные деньги. Именно бюджетные кредиты, потому что банковские в эту модель не вписываются.

Вот смотрите. Есть хлебозавод. У него есть своя котельная. В ней зимой сломался насос, который обеспечивает предприятие теплом. Завод вынужден пойти на нарушение, заработать штраф. Почему? Для того, чтобы купить насос, он был обязан объявить торги, через два месяца их отыграть, если никто не пожаловался в ФАС, и только после этого купить насос. Это ему предписывает 94-й федеральный закон, который обязателен для всех муниципальных предприятий. Как в этих условиях он может обеспечить быстроту реагирования? У частных компаний есть свои плюсы. Они свободны от этих процедурных моментов.

Я сам несколько раз смотрел разные модели концессии и могу сказать, что никогда бы не полез в это дело. Потому что там контролирующих и проверяющих раза в два больше, чем тех, кто будет строить эти объекты.

У нас, как у депутатов, конечно, есть опасения, что когда будет рост тарифов, а он будет, претензии возникнут к нам. Потому мы и задаем эти вопросы. Что конкретно должно быть модернизировано и построено? Должен ли будет муниципалитет платить концессионеру за подключение социальных объектов к теплосетям? Это будет понятно, когда появится финансово-экономическая модель, а ее покажут в сентябре.