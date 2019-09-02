Уважаемые земляки, дорогие мамы и папы, первоклассники и старшеклассники!

В первый день сентября мы отмечаем праздник, близкий всем поколениям, – День Знаний.

Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества. Именно за школьной партой человек обретает мировоззрение, умение и потребность мыслить, радость познания, общения, творчества.

Сегодня хочется поздравить всех без исключения с этим прекрасным праздником! Работникам образования нашего города - выразить огромную благодарность за кропотливый повседневный труд, за профессионализм и мудрость, школьникам - пожелать больших успехов в учебе.

Жизнь заставляет каждого из нас непрерывно учиться и приобретать новые знания, постоянно совершенствоваться в избранной профессии. Поэтому будет вполне справедливо поздравить всех сургутян с этим замечательным праздником!

Желаю всем здоровья, счастья и успехов на этом нелегком, но очень увлекательном пути – пути новых знаний, новых открытий, новых начинаний!