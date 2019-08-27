Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Мы рассмотрели и проработали все варианты, в том числе и те, о которых у вас в эфире высказался Сергей Полукеев. Пришли к выводу, что пока самый оптимальный выход в данной ситуации – это концессия. Хочу подчеркнуть, что ни о какой приватизации тепловых сетей речь не идет. У главы города вообще позиция ничего не продавать и ничего не приватизировать. Концессия – это долгосрочная аренда собственности муниципалитета, все контрольные функции остаются у окружных и городских властей.

Это самый реалистичный вариант, он позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья. Для всего этого нужна инфраструктура. Концессия является идеальным вариантом. Это позволяет и деньги инвестора привлечь и сохранить теплосети в собственности муниципалитета.

Технически это возможно, но у нас пока нет заявки от инвесторов. «Холдинговая компания Вектор», о которой пишут, еще не выступила с инициативой. Все-таки концессия – это технологически сложный процесс. Если они подадут заявку, то в течение определенного времени администрация и дума города должны будут дать свой ответ.

Подать документы может любой желающий. Более того, если их будет несколько то, мы обязаны будем провести конкурс. Естественно не допустят фирму, которая не справится с задачей. Там нужная компетенция, опыт, люди. Это же не ремонт машины или квартиры, в конце концов.

Если будет определен концессионер, то, как прописано в законодательстве, любые подобные соглашения должны выноситься на обсуждение в думу города. И только после того, как депутаты поддержат, мы оформляем концессию. Все это делается публично.