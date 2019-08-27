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Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Мы рассмотрели и проработали все варианты, в том числе и те, о которых у вас в эфире высказался Сергей Полукеев. Пришли к выводу, что пока самый оптимальный выход в данной ситуации – это концессия. Хочу подчеркнуть, что ни о какой приватизации тепловых сетей речь не идет. У главы города вообще позиция ничего не продавать и ничего не приватизировать. Концессия – это долгосрочная аренда собственности муниципалитета, все контрольные функции остаются у окружных и городских властей.

Это самый реалистичный вариант, он позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья. Для всего этого нужна инфраструктура. Концессия является идеальным вариантом. Это позволяет и деньги инвестора привлечь и сохранить теплосети в собственности муниципалитета.

Технически это возможно, но у нас пока нет заявки от инвесторов. «Холдинговая компания Вектор», о которой пишут, еще не выступила с инициативой. Все-таки концессия – это технологически сложный процесс. Если они подадут заявку, то в течение определенного времени администрация и дума города должны будут дать свой ответ.

Подать документы может любой желающий. Более того, если их будет несколько то, мы обязаны будем провести конкурс. Естественно не допустят фирму, которая не справится с задачей. Там нужная компетенция, опыт, люди. Это же не ремонт машины или квартиры, в конце концов.

Если будет определен концессионер, то, как прописано в законодательстве, любые подобные соглашения должны выноситься на обсуждение в думу города. И только после того, как депутаты поддержат, мы оформляем концессию. Все это делается публично.


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27 августа в 20:39, просмотров: 278, комментариев: 5


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
27 августа в 21:15
Кто решил что это оптимальный вариант?
ВЫ?!
Как можете говорить о оптимальном, если дороги для людей по человеки сделать не можете! Сегодня дождь идет и люди ноги мочат переходя по огромным лужам дороги! А вы все об оптимальном говорите?! НЕ ВЕРЮ! Полукееву больше веры чем вам!
Сергей Б
не нравится
27 августа в 21:31
Самый оптимальный выход в данной ситуации – это революция.
Сергей Б
не нравится
27 августа в 21:33
Другого не оставляют, блохи, которые зажрались и на лоб лезут.
Сергей Б
не нравится
27 августа в 21:43
Янукович тоже думал, что все стерпят, а оно вона как получилось. На нем вина.
Флудер
не нравится
27 августа в 22:29
Надо брать кредит на модернизацию сетей в ЕБРР.

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Мнения

Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет

Ни о какой приватизации тепловых сетей Сургута речь не идет
Концессия позволит решить проблемы города, которые сейчас остро стоят перед Сургутом. Строительство социальных объектов: школы, детские сады, спортивные сооружения. Новые микрорайоны, расселение аварийного жилья
Алексей Жердев, заместитель главы Сургута 27 августа в 20:39
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Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно

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Нужны заимствования, но при таких больших объемах ставка может составить около 13 процентов.
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