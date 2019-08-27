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​Лифты и Райкин

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Ну вот, история с заменой лифтов на примере дома 62 по проспекту Ленина. Сначала отключили лифты во всех 12-ти подъездах, потом начали потихоньку ковыряться. Жителям, конечно, бесплатная физкультура, но далеко не все к ней готовы, особенно начиная с пятого этажа и выше. Велосипеды, коляски, физические ограничения – все это, знаете ли, тоже не помогает.

Резонный вопрос – а нельзя было действовать поступательно: отключили один лифт, заменили, пошли в другой подъезд? Логично же. Жильцы его задали так называемым заинтересованным лицам. В ответ участники процесса – Югорский фонд капремонта, управляющая компания РЭУ №8, ООО «Лифтоматика» – прикинулись веником.

В РЭУ говорят – мы включили замену лифтов в план, дальше работа подрядчика. Субподрядчик говорит, что есть сроки – от полутора до трех месяцев. В них, мол, и уложимся. Югорский фонд капремонта драматически молчит.

Вам это ничего не напоминает? Мне вот – монолог Аркадия Райкина (да-да, я Райкина помню!) по поводу пошива костюма. Когда костюм кривой, а претензии предъявить некому, потому что одни кроили, другие шили, а третьи занимались пуговицами. К пуговицам претензии есть?

Но тогда, пардон, был замшелый социализм, когда качество продукции никого не интересовало, как и буржуйский сервис. Бери больше, кидай дальше. Райкин это высмеивал, как мог, мог он хорошо, все хохотали, но костюмы лучше не становились.

Сейчас, напомню, капитализм на дворе. Товарно-денежные отношения. Конкуренция. Рынок. Не слышали? Помнится, муниципальные ДЭЗы приватизировали и дробили именно с этой целью – дабы создать конкурентный рынок коммунальных услуг, чтобы качество как-то соответствовало росту платежей. Более того, как сейчас помню претензии на лавры Райкина высокого начальства, рассуждавшего о том, что конкуренция может привести к снижению платы за коммуналку. Не факт, что приведет, но – может. Тоже было смешно.

И к чему пришли?

Это же совок в чистом виде! В план поставили, средства выделили, работы ведутся, а то, что новых лифтов в стране не хватает, это вам на завод обращаться надо. Вновь вспоминается Райкин: «Куры передохли, высылайте новый телескоп». Где во всей этой социалистической схеме человек со своим желанием подняться на восьмой этаж без отдышки? И не через четыре месяца, а в самое ближайшее время?

При социализме все хотя бы было бесплатно. Корявенько, но за государственный счет. Откуда брался этот государственный счет – другой вопрос. Поэтому радовались, чему дают. Самому факту ремонта.

Сейчас же услуга по замене лифта – тадам! – вполне себе платная. Когда надо собрать деньги, капитализм у нас работает без сбоев. Вспоминается история почти годичной давности, когда жители дома по Пролетарскому проспекту вступили в дискуссию с тем самым Югорским фондом капремонта по поводу стоимости замены лифтов. В фонде хотели собрать по три миллиона рублей за лифт, жильцы сами откопали подрядчика, который был готов заменить оборудование за два миллиона. В итоге фонд, скрипя сердце, пошел навстречу гражданам. А сколько, интересно, собрали или еще соберут денег обитатели дома по Ленина за предоставленный им ненавязчивый сервис?

Может, имеет смысл вспомнить о своих правах собственников? Ведь кто платит, тот и музыку должен заказывать.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 310, комментариев: 0


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