Для Сургута взять заем на модернизацию теплосетей практически невозможно

В понедельник, 26 августа, состоялась встреча рабочей группы по вопросу передачи сургутских теплосетей в концессию. Один из вопросов, которые поднимались во время встречи, касался выбора администрации Сургута в пользу концессии, а не других способов модернизации тепловых сетей. Заместитель главы Сургута Анна Шерстнева, почему для города неприемлем вариант с займом.

Мы говорим о создании нового имущества и реконструкции старого, с помощью которого нужно оказывать услуги потребителям на платной основе с получением дохода. Поэтому целесообразность прямых направлений средств из бюджета на данные цели достаточно сомнительна. И если говорить об объеме инвестиций, а это не меньше 5,5 миллиардов рублей, то у города таких денег в свободном доступе нет. Нужны заимствования, но при таких больших объемах ставка может составить около 13 процентов. Дополнительные расходы для бюджета могут вырасти до семи миллиардов рублей, а при сохранении нынешнего уровня наших доходов это станет очень проблематично с экономической точки зрения или даже невозможно. Если только отвлечь часть средств, которые город закладывает на свои прямые полномочия. Поэтому законодательство позволяет нам привлечь субъекты, которые сами смогут извлекать из этого прибыль, попутно проведя модернизацию теплосетей.