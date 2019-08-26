В Тюмени в приемном покое больницы Водников отказались оказывать помощь девушке, доставленной каретой «Скорой помощи» с отеком Квинке. Причину медики нашли прямо-таки железобетонную – до конца дежурства осталось всего пять минут, а снять острую аллергическую реакцию может только капельница, а это минимум два часа, в которые пациента еще наблюдать надо. Так что извиняйте, граждане, ехайте лечиться куда-нибудь в другое место. И вообще – вы какого лешего с такими сложными диагнозами в конце смены приезжаете, а? И не надо учить нас работать! Отек отеком, а график дежурств – по расписанию. Ну и что, что задыхается? У нас рабочий день закончился!

Если бы речь шла, к примеру, о магазине, куда прибегаешь за пять минут до закрытия, и вроде бы успеваешь, а тут тебе р-р-раз перед самым носом дверь на крючок: «Извините, мы уже закрыты!» Обидно, но не критично. Не смертельно. Но в случае с больницей речь шла о здоровье и жизни человека.

Ну что тут сказать? Каким словом оценить произошедшее? Только так: не врачи, а сволочи.

Есть профессии, которые в обществе считаются сакральными. И одна из них – это врач. Даже во времена дремучего Средневековья медицина была не просто ремеслом, работой «с восьми до пяти», а миссией. А свою миссию нельзя включать и отключать в зависимости от рабочего графика. И не может врач, закончив прием и сняв халат, перестать быть врачом. Ну, если это нормальный врач. С понятием о профессиональном долге и чисто человеческим стремлением помочь ближнему.

И, думаю, не стоит здесь говорить про низкую зарплату медиков, про то, что они вынуждены работать на полторы-две ставки и проч. По собственному опыту знаю, профессионализм, ответственность, а уж тем более милосердие никак не зависят от денежного вознаграждения. И никакие, даже самые высокие зарплаты не сделают из сволоча настоящего Врача.

P.S. Девушка, к счастью, сейчас в порядке – ее приняла на лечение другая больница. Возможно, там уже прошла пересменка.

P.P.S. Не могу представить, что подобная ситуация могла бы приключиться в Сургуте. Случалось привозить в наши городские больницы друзей, знакомых, родных в самое разное время и с самыми разными недугами. И никогда не то что отказа не было – неудовольствия никто не выразил. Повезло нам с врачами…