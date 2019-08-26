​Эволюция дольщиков

Около года назад стало известно о финансовых проблемах сургутских застройщиков. Тогда же компании «Северстрой» и «Дорожно-эксплуатационное предприятие» сорвали сроки сдачи домов в эксплуатацию. Сегодня в Сургуте насчитывается более 1 600 семей, вложивших деньги в проблемное долевое строительство. За год отсрочки новоселья настроение дольщиков успело измениться.

Отрицание

Летом 2018 года стали ходить слухи о финансовых проблемах строительных компаний — тогда предприниматели успокоили вкладчиков, что предположения о банкротстве не состоятельны, а переживать им не о чем. Горожане доверились застройщикам, которые десятки лет работают на рынке.

Смятение

Когда сроки сдачи домов прошли, а заветные ключи владельцы так и не получили, дольщики не совсем понимали, что происходит. Руководство компаний продолжало убеждать людей, что ничего катастрофического не случилось: задержка будет незначительной, за нее выплатят компенсацию. Схема сургутян устроила, учитывая, что слова строителей подкрепляли обещаниями контроля представители администрации. Напомню, осенью прошлого года прошла пресс-конференция под слоганом «Северстроя»: у нас все хорошо. Там присутствовали сотрудники банков и городской мэрии, которые также утверждали, что небольшой кризис, произошедший в компании, уже позади. Дольщики по-прежнему оставались спокойны.

Паника

Строители перестали регулярно выходить на связь, на площадках не было рабочих, администрация города создала недействующую дорожную карту, а компенсационные суммы не выплачивались. Горожане стали бить тревогу — писать обращения в СМИ, окружное и федеральное правительство. В беседах с журналистами вкладчики признавались, что живут в страхе. «Нас могут просто кинуть. Мы останемся без денег и квартир, а город с недостроями», — делились ощущениями дольщики в апреле этого года. Они говорили, что готовы устраивать голодовки, выходили на пикеты перед зданием администрации города — словом, делали все, чтобы привлечь внимание к решению проблемы.

Но ее не было.

Возвращение надежды

В середине мая о проблеме узнала губернатор Югры Наталья Комарова. Просила прощения перед горожанами и обещала приехать, чтобы разобраться в ситуации. Руководство в России традиционно рассматривается как всесильный орган — вот и дольщики решили, раз приедет глава региона, то проблема начнет решаться.

Ликование

По итогам первой встречи с Комаровой в мае вкладчики были настроены на позитив. Встреча длилась более пяти часов, губернатор отчитала всех застройщиков, как строгая учительница двоечников, сказала городской администрации создать практически применимый комплекс мер (дорожную карту версии 2.0), а дольщикам сохранять холодный рассудок и не впадать в истерию. Все стали следовать инструкциям губернатора.

Сомнения

В конце июля в преддверии второй встречи с Комаровой дольщики стали подозревать: на практике мало что изменилось с момента вмешательства правительства, а вторая дорожная карта почти не отличается по бездейственности от первой. Но делать выводы было рано — горожане и сама Комарова решили подождать окончания документальных сроков, потому что представители компаний и сотрудники администрации утверждали, что по дорожной карте у них есть неделя до подведения промежуточных итогов.

Отчаяние

На третьей (последней на данный момент) встрече с губернатором градус откровения дольщиков резко возрос. Люди устали от пустых обещаний застройщиков и власти. «Мы хотим знать, когда это реалити-шоу с нашим участием закончится», — говорили вкладчики перед началом совещания. Много раз они переходили на повышенный тон, открыто говоря, например, директору «ДЭП» Андрею Копайгора, что не верят его словам. Дольщики даже выдвинули предложение обанкротить компанию, чтобы строительство сдвинулось с мертвой точки. Неоднократно люди указывали на формальное исполнение поручений губернатора местной властью. Вкладчики отмечали, что следят за строительством в онлайн режиме и видят, что на стройплощадках ни единой души. Зато в отчетах на сайте администрации всегда кипел процесс.

Горожане заявили, что любимое слово в администрации Сургута — «завтра».

По мнению дольщиков, местные муниципальные и бизнес структуры создают бурную деятельность только перед приездом главы региона — мол губернатору нужно будет рассказать о проделанной работе. Но что толку от отчетов, когда всем участникам очевидна их неправдоподобность?

Дольщики хотят верить, что в будущем они все-таки получат свои квартиры. Но, когда это произойдет, зависит в первую очередь от исполнителей на местах, а не от количества приездов Натальи Комаровой. Диалог с этой категорией горожан состоится в том случае, если проблему перестанут замалчивать, а масштабы собственной работы преувеличивать. Но кому кроме дольщиков он нужен — остается только гадать.