​Давайте помечтаем

Сегодня я предлагаю вам прищурить один глаз и помечтать о современном аэропорте в Сургуте. Да-да, я в курсе, что в ближайшие годы можно только облизываться на этот счет, сам об этом писал. Но все же – на реконструкцию железнодорожного вокзала деньги нашли, пусть и не могут до сих пор разобраться с тендером. Аэропорт же для Сургута играет куда более важную роль, чем ж/д вокзал. И не только для Сургута – для соседнего Нефтеюганска, лишенного своей воздушной гавани, для окрестных городов и поселков. Из того же Когалыма самолеты далеко не всюду летают. Думаю, не ошибусь, если скажу, что около 500-600 тысяч жителей Югры так или иначе привязаны к этой точке телепортации на так называемую большую землю.

Да что там говорить – по пассажирообороту наш аэропорт в 2018 году занял 21-е место в стране, обогнав воздушные гавани городов-миллионников: Челябинска, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда, Омска, Воронежа. Архитектурно же и технически остался едва ли не в прошлом веке.

Итак, что же надо изменить, переделать, построить? Перво-наперво, вторая взлетно-посадочная полоса. Многомиллиардный кусок асфальта, который объективно нужен. Можно, конечно, латать существующую ВПП и без дублера, можно не рассчитывать на рост трафика при «соскоке» с реверсивной работы и т.д. Бюджетненько Сургут обойдется и действующей полосой. Но мы же мечтаем? Поэтому смотрим – параллельно существующей можно соорудить еще одну ВПП, места, правда, впритык. Возможно, придется двигать забор в сторону леса. Но шансы есть и это хорошая новость при общей зажатости территории аэропорта.

Идем дальше. Рядом с вертолетной площадкой есть роскошное место для строительства нового терминала. Еще и на паркинг внушительный останется. Подъездные пути можно пробить от памятника вертолету, разгрузив, тем самым, бутылочное горлышко нынешнего заезда в воздушную гавань. Можно существующий терминал отдать под вылеты, а новый – под прилеты. Или наоборот. Во всем мире практикуется разделение встречных потоков, где-то оно делается на горизонтальной плоскости (как правило, в небольших или средних авиаузлах), где-то их разносят вертикально, по разным уровням (в крупных).

Между собой терминалы можно связать крытым переходом с траволаторами. Ну а если строительство нового – не судьба, давайте посмотрим, куда можно растягивать действующий аэровокзальный комплекс. Слева (если лицом к летному полю) – ремонтный ангар, справа – командно-диспетчерский пункт центра обслуживания воздушного движения. Как раз на этом месте, справа, можно прирастить существующее здание практически наполовину, а для диспетчеров соорудить новую современную башню в любом удобном месте, хоть тут же. Технически сделать это будет довольно сложно, поскольку работу навигации ломать нельзя, но мы ведь мечтаем?

Еще одно направление на вырост – в сторону перрона. Там есть возможность просто нарастить «глубину» вокзала, можно вынести посадочные гейты с телетрапами в отдельный выступ, а лучше сделать и то, и другое, да еще добавить функциональности второму уровню. Сейчас в аэропорту крайне мало места – и в зоне регистрации, и в зоне досмотра, и в так называемой «чистой» зоне. Я уж не говорю о полноценном duty-free.

Отдельная боль – территория прилета и выдачи багажа, логистика подъездных путей и допуска личного транспорта, организация службы такси и автобусного сообщения.

Очевидные вещи: необходим многоэтажный паркинг с умеренными тарифами за шлагбаумом, чтоб человек имел возможность гарантировано и спокойно оставить там авто на несколько суток. Необходимо большее количество пунктов въезда-выезда на территорию, дабы не создавать пробок. Автовокзал, связывающий аэропорт с ближайшими населенными пунктами, вполне имеет право на жизнь – он формирует систему доставки пассажиров, делает из аэропорта многопрофильный транспортный узел. Я бы еще и железку протянул, если найти возможность обойти окрестные дачи, связав аэропорт с железнодорожный вокзал.

Ну и, конечно, отель. Из самой захудалой гостиницы вполне реально соорудить конфету, было бы желание. А уж поток клиентов всегда прямо пропорционален качеству услуги – тут я могу привести пример отеля при аэропорту Вильнюса. Еще несколько лет назад это был малопопулярный клоповник, но после реконструкции там нет свободных мест, поскольку переночевать с комфортом перед утренним вылетом, не беспокоясь о времени доставки туловища и багажа в аэропорт – это довольно удобно для иногородних пассажиров.

В общем приближении где-то так. Пришло время остановиться и сказать: конечно, проектом, если таковой будет, необходимо заниматься профессионалам, и хорошо бы каким-нибудь проверенным, вроде англичан из Twelve Architects. В общем, прищурив один глаз, можно где-то в исторической дали разглядеть очертания современного мощного авиаузла, объективно необходимого в сердце Западной Сибири. Рано или поздно округ на правах хозяина сделает глубокий вдох и решится, наконец, отдать Сургут на откуп крупному инвестору/управляющей компании. По этому пути идет вся отрасль, и вопрос лишь в достижении приемлемых договоренностей. А там уж нарисуют проект – и нас не спросят… Пусть так. Куда хуже думать, что существующего аэропорта Сургуту будет достаточно.