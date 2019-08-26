Несгибаемое

Очень люблю гулять в сургутских парках. В основном с семьей, но иногда один. Здесь очень хорошо думается, а порой приходят интересные ассоциации. Прогуливаясь по парку «За Саймой», невозможно пройти мимо этого дерева. Интересно, как его за всю жизнь ломала судьба. Удары молнии, сильный ветер, возможно строительный топор.





Деревце цепляется всеми корнями за землю и одновременно всеми своими немногочисленными ветками тянется к небу. Несмотря ни на что, сосенка со всеми невзгодами справилась, выжила и выросла.





Тоже происходит и с людскими судьбами. Не зря же есть такое понятие, как «северный характер». Это люди, которым приходилось многое преодолевать в нашей сложной жизни, идти наперекор обстоятельствам, приносить в жертву собственное благополучие. Северные территории и наш Сургут – это сосредоточие таких людей: волевых, с железным характером, идущих вперед, порой не замечая препятствий. Геологи Виктор Федоров, Николай Мелик-Карамов и Фарман Салманов, строители Игорь Киртбая и Валентин Солохин, общественные деятели и краеведы Пётр Мунарев и Иван Захаров и многие другие, кто внес значительный вклад в развитие нашего города. Ведь правда же частичка этого духа авантюризма и непокорности есть в каждом из нас?

Берегите себя и окружающий мир!