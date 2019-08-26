Сургутяне жалуются на слишком долгий ремонт лифтов

Жители дома №62 по улице Ленина считают, что в их подъездах затягивают работы по установке лифтов. Они утверждают, что после демонтажа старых кабин процесс по неизвестным причинам остановился. Более того: в 12 подъездах работают всего три бригады, мощностей которых не хватает, чтобы сдать работу быстро. У жильцов возникает закономерный вопрос: зачем выключать и демонтировать старые лифты, если для их оперативной замены ничего не готово.

По этому поводу 23 августа во дворе дома на Ленина прошло собрание жильцов с участием представителей управляющей компании РЭУ №8, субподрядчика ООО «Лифтоматика», Общероссийского народного фронта и заместителя председателя думы Сургута Артема Кириленко.

«12 августа отключили все 12 подъездов, и никаких мер больше не предпринималось. Пришлось позвонить в Югорский фонд капремонта, но вразумительного ответа я так и не получил, — говорит житель дома Иван Кириленко. — Мне не объяснили, почему происходит имитация деятельности: сегодня только бригады работать начали. Возмутило высказывание «Не вам судить о работе нашего фонда». Мы собираем деньги, из которых им платится зарплата, именно мы финансируем работы, и при этом ни на что не можем повлиять! Городская администрация отстранилась от этого дела, в управляющей компании говорят, что они тоже ни при чем».

Управляющая компания — ни при чем

Вообще присутствовавшие на собрании жильцы (в основном пенсионеры, многие с тросточками) были возмущены бездействием не только — и не столько — Югорского фонда и подрядчика при проведении ремонтных работ, сколько посредников, которые открещиваются от решения проблемы. И так как представители фонда капремонта на встречу не пришли, «ответчиком» стала управляющая компания.

Шеф-редактор СИА-ПРЕСС поинтересовалась у замдиректора РЭУ №8 Людмилы Мазур, оправдан ли четырехмесячный срок, который был отведен на ремонт лифтов в многоэтажке на Ленина, и обязательно ли было выключать сразу все 12 лифтов. Это нормальный срок, — сообщила Людмила Мазур. —Лифты монтируют, потом идет приемка работ. А Ростехнадзор по два-три подъезда не принимает, нужно передавать им дом целиком, по одному подъезду сдавать нельзя.

— А почему нельзя? — поинтересовался Кириленко.

— Это вопрос к ним, не к нам, — ответил главный инженер УК Виктор Ялдунов.

— Понятно, но вы же можете это обсудить

Однако главный инженер оставался непреклонен:

— Это от нас не зависит.

В этот момент к разговору подключилась эксперт Общероссийского народного фронта Инна Бирук. Она отметила, что именно управляющие компании должны осуществлять деятельность по вверенному им имуществу, а не перекладывать всю ответственность на фонд капремонта и подрядчика:

— Вы также должны информировать население [о ходе работ]. Понятно, что заказчик — фонд капремонта, но вы со своей стороны какую-то деятельность осуществляли? Выходили на заказчика?

— Мы как можем повилять на них? — возмутился Виктор Ялдунов. — Со своей стороны УК провела огромную работу, чтобы эти лифты попали в краткосрочный план. У нас есть взаимодействие с Югорским фондом, где говорится, что они нам направляют письма. Мы со своей стороны приходим, передаем лифты подрядчику, — и все. У нас есть письмо, договор, регламент. Мы не имеем право им препятствовать [в проведении работ].

— Мы прекрасно это понимаем. Однако большинство граждан не знают, как обращаться в Югорский фонд, чтобы решить проблему с растягиванием сроков. На себя эту функцию общения может взять та же управляющая компания. Это же ваши жильцы прежде всего, — говорит Инна Бирук.

Позицию ОНФ поддержал и Артем Кириленко, заметив, что именно управляющая компания вместе с Югорским фондом капремонта должны были обратить внимание на ситуацию, прислушаться к мнению жителей и не выключать все 12 подъездов, когда работает всего три бригады.

Далее последовала двухминутная перепалка, во время которой Инна Бирук пыталась объяснить Виктору Ялдунову, почему жители дома недовольны действиями своей управляющей компании, а главный инженер постоянно ее перебивал, утверждая, что УК к происходящему не имеет никакого отношения.

Подрядчик просто работает

Во время встречи не было дано толкового объяснения, почему нельзя было отключать подъемники поэтапно. Прозвучало лишь неуверенное предположение от самих жильцов: «Там же общий кабель, его нельзя, наверное, отключать кусками». Никто из присутствующих должностных лиц эту версию не подтвердил: так надо, вот и все.

На соответствующий вопрос не смог ответить и представитель подрядчика Роман Скачков. Между ним и Артемом Кириленко состоялся безрезультатный диалог:

— Зачем везде сразу идет демонтаж?

— Я не могу сказать, — отвечает Скачков, — мы взяли работу и начали работать.

— Понятно, что вы взяли работу. Но можно же сделать три лифта, потом включить их и потом перейти к следующим. Три бригады же всего на объекте.

— Я на этот вопрос ответить не могу.

— Все равно не понимаю. Быстрее демонтировать все лифты разом, а потом одновременно устанавливать, или нет?

— Я на этот вопрос не могу ответить.

— Подождите. Вы — исполнитель. Вы принимаете решение по этапности работ?

— Я отвечаю только за монтаж и демонтаж. Мне поставили задачу сделать ремонт за определенный срок — от полутора месяцев. Я и делаю.

В этот момент становится ясно, что ни у подрядчика, ни у управляющей компании, ни у Фонда капремонта, судя по всему, нет единого взгляда на то, сколько времени должен занимать ремонт. Ведь компания говорит о полутора месяцах, а УК — о четырех.

«Сергей Шипилов (заместитель генерального директора Югорского фонда капитального ремонта, — прим. автора) сказал, что в одном договоре у них стоит два месяца, во втором — три и более месяцев. У них разночтение», — заявляет пенсионер Иван Кириленко, который общался с Шипиловым по телефону.

Кстати: В итоге выяснилось, что заменой лифтов в доме на Ленина занимается не лично подрядчик, а субподрядчик — компания под тем же названием «Лифтоматика». А сам Роман Скачков работает в фирме всего две недели, и почему на разговор с жильцами прислали именно его, непонятно. В личном разговоре с шеф-редактором СИА-ПРЕСС Роман заметил, что не видит причины проведения этого собрания.

У администрации все в порядке

«Мэра сюда надо! У него такой штат работников в администрации, и никто не может решить проблему. Почему никого нет от администрации?», — заметил один из жильцов дома.

Дело в том, что одновременно с собранием на Ленина в другом сургутском дворе (на улице Маяковского) проходила выездная пресс-конференция, где чиновники отчитывались о том, что всего в городе меняют 208 лифтов, и это в два раза больше, чем в 2018 году.

«Работы связаны с неудобствами для жителей, особенно для маломобильных групп. Но лифт – это объект повышенной опасности. Здесь действуют определенные регламенты и сроки, которые нельзя нарушать», – цитирует заместителя директора департамента городского хозяйства Сургута Сергея Алексеева пресс-служба администрации.

Что делать дальше?

Как отметил Артем Кириленко, сейчас временно включить лифты конкретно в доме №62 по проспекту Ленина невозможно, они уже демонтированы. Вместо этого теперь важно продумать дальнейшие действия при ремонте лифтов в других многоэтажках Сургута (всего в новых подъемниках нуждаются около 500 домов).

«Нужно собирать круглые столы, совещания с представителями фонда капремонта, управляющими компаниями города и департамента городского хозяйства администрации, потому что по крайней мере в рамках формирования краткосрочного плана работ они могут оказывать влияние и решать проблемные вопросы», — отметил Артем Кириленко.

Выводы

А вопросов этих много, и на них за тот час, что длилась встреча, никто не ответил:

Почему на объекте работает так мало бригад?

Необходимо ли одновременно выключать все лифты в доме?

Почему возникают разногласия по срокам, и сколько в конечном счете должен длиться ремонт одного лифта?

Действительно ли Ростехнадзор проводит приемку нового оборудования только одновременно? И если да, то на каких основаниях?

Сейчас ситуация складывается таким образом, что никому ни до чего нет дела. Подрядчик не заинтересован в том, чтобы создать минимум неудобств людям и вывести на объект больше бригад. Югорский фонд капремонта не заинтересован в том, чтобы решить вопрос с поэтапным отключением лифтов в многоподъездном доме. Управляющая компания не заинтересована в том, чтобы помогать собственным жильцам, и лишь занимает оборонительную позицию.

Глава ДГХ администрации Сургута Сергей Алексеев совершенно прав в том, что лифт — это объект повышенной опасности, и растянутые сроки при их ремонте оправданы. Но одно дело — трата времени на качественное исполнение работ, и совсем другое — бюрократическая волокита, в которой никто из участников процесса не желает разобраться.