​Сургут за неделю. Хочется материнства…

Самолетопад

На неделе на Сургут сверху сыпались самолеты. Кругом – в Нижневартовске, Надыме, Новом Уренгое – туман, все к нам! Редкий случай, обычно бывает наоборот, наша воздушная гавань считается проблемной из-за «грэсовских» туманов. Почему-то вспомнилось, как миллион лет назад в Сургуте аварийно сел самолет, летевший из Стокгольма, кажется, в Токио. Двигатель сломался. Тогда пассажиры отказались выходить и ждали на борту, пока доставят и установят новый(!). Надеюсь, что сейчас Сургут уже не так отпугивает, хотя реконструкция аэропорту действительно не помешала бы.

…И детства

Озвучен очередной срок открытия Центра материнства и детства – вдруг у кого-то на самолете, пролетающем над Сургутом, начнутся роды. Просто впечатление такое, что ориентация именно на такой случай, спешить некуда, местные мамы и так справляются. Ждем третьего квартала 2020 года, одним словом. И стараемся не думать о том, что изначально сдать Центр планировали еще в 2017-м, а стоимость объекта выросла с 10,9 млрд руб. до 18,3 млрд. Зато объект будет красивый, современный, уникальный и т.д. Надеемся, что будет.

Дорогу дороге!

Пока город одной рукой в меру успешно пробивает улицу Маяковского до Университетской, воюя с внезапно обнаруженными коммуникациями, другая рука уже изымает земельные участки под строительство второй очереди Восточной объездной дороги с выходом на Нижневартовское шоссе. Любопытно, что изымаемые участки находятся в собственности у Сибпромстроя и там, судя по всему, планировалась жилищная застройка (а для чего еще нужны участки строительной компании?). И все это происходит на фоне жуткого дефицита земли под застройку в городе. Городу необходима и дорога, и жилье, но, видимо, в другом месте. Любопытная ситуация, будем следить за развитием событий.

Будьте бдительны

Конец августа не блещет разнообразием событий – может быть, поэтому в глаза бросается массовость ДТП? Народ жжет направо и налево, отличаются и водители, и пешеходы. Один случай хотелось бы отметить – на улице Кукуевицкого водитель «Яндекс.Такси» сбил двух девочек 12-ти лет. Прямо на пешеходном переходе. Дело в том, что в Сургуте, при всем прочем, всегда была высокая культура взаимодействия водителей с пешеходами на «зебре». Попросту говоря, «пешики» на «зебре» всегда в приоритете. Но в последнее время в городе появилось изрядное количество водителей, не знакомых, скажем так, с этим странным местным обычаем – уступать дорогу. Так что, уважаемые избалованные сургутские пешеходы, будьте снова бдительны! А ГИБДД, похоже, пора повторить трюк с инспектором у каждого перехода, тем более что 1 сентября на носу.

Вырастил

Теперь о приятном – в Сургуте в 17-й раз прошел «Урожай года». Лично меня всегда поражало упорство и трудолюбие сургутских огородников, которые за короткое лето, на болотистых почвах умудряются выращивать настоящие сельскохозяйственные шедевры. Особенно приятно, что в очередной раз Гран-при конкурса отхватил журналист и фотограф Александр Онопа – знай, как говорится, наших!

Традиции и скромность

Через неделю нас ждет традиционное веселье на Дне работников нефтяной и газовой промышленности. День, опять же по традиции, распадается на два: в субботу будут гулять газовики, в воскресенье – нефтяники. «Газпром трансгаз Сургут» в своем традиционном месте на Университетской громыхнет различными мероприятиями, фудкортом и концертом «Смысловых галлюцинаций». А вот нефтяники как-то необычно скромны на этот раз – ни тебе звезд эстрады, ни салюта (у газовиков, кстати, фейерверк запланирован). А еще, если кто забыл, скоро начинается учебный год и грядущую неделю родители наверняка проведут в забегах по магазинам. Все, отпускная пора на излете, здравствуй, трудовая осень!